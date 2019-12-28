مصدر: جوهرة غادرت القاهرة منذ أيام.. وألغت حفلات رأس السنة

قال مصدر مقرب من الراقصة الروسية جوهرة، إنها غادرت البلاد منذ أيام قبل النطق بالحكم الذي صدر اليوم السبت، بحبسها عام مع الشغل في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.



وأكد المصدر في تصريح لـ"الدستور" أن الراقصة جوهرة قررت إلغاء حفلات رأس السنة بالقاهرة عقب معرفتها بالحكم الصادر ضدها.



وأيدت محكمة مستأنف 6 أكتوبر، حكم حبس المتهمة "إكاترينا أ أندريفا" وشهرتها "الراقصة جوهرة" سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة التحريض على الفسق والفجور.