أكثر 10 فنادق إماراتية جمالا

التصميمات خيالية والفن المعماري مذهل والمرافق مبهرة، هكذا توصف الفنادق في الإمارات، الأمر الذي عزز البلاد كوجهة سفر مفضلة لدى السياح حول العالم.



وحظيت تلك الفنادق بترويج هائل على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال انتشار ملايين الصور التذكارية لسائحين التقطوها خلال إقامتهم.



فيما يلي أكثر 10 فنادق في الإمارات جمالا وانتشارا عبر "أنستقرام"، حسب موقع "واتس أون" الإماراتي بالإنجليزية:



1- قصر السراب

يقع في قلب صحراء الربع الخالي في أبوظبي؛ أكبر صحراء رملية في العالم، وتم تصنيفه مؤخرا "الفندق الأكثر مشاركة عبر أنستجرام في العالم" بواسطة مؤسسة Luxury Travel Advisor.



يعد قصر السراب من أكثر الفنادق شعبية في الإمارات؛ إذ يوفر الملاذ العربي التقليدي، ويتضمن 141 غرفة وجناحا وفيلا، كل منها مزود بحوض سباحة خاص وجميعها مزينة بلمسات الأرابيسك التقليدية وتطل على آفاق لا نهاية لها عبر الكثبان الصحراوية.



2- ريتز كارلتون رأس الخيمة

يقع في إطار محمية طبيعية على مساحة 100 هكتار ويعد مناسبا لمن يرغب في الهدوء والاسترخاء إذ يضم 101 فيلا خاصة، كل منها يحتوي على حوض سباحة خاص وشرفة خارجية، ويقدم ريتز كارلتون لزواره تجربة عربية أصيلة يمكن من خلالها مشاهدة الغزلان وعروض صيد الصقور والقيام برحلات صحراوية والمشاركة في دروس رماية خاصة، بخلاف إمكانية الخروج في جولات وسط الطبيعة.



3- وان آند أونلي جزيرة النخلة

يمكن الوصول إلى هذا المنتجع الفاخر من نهاية الهلال الغربي أو نخلة الجميرا سواء بسيارة أو بقارب من مرسى المنتجع الخاص.



ويحتوي على 90 غرفة، و4 فيلات شاطئية أنيقة، ليس هذا فقط، بل يحتوي على حوض سباحة ضخم بمساحة 850 مترا مربعا يؤدي إلى 450 مترا مربعا آخر من واجهة الشاطئ الذي يطل على ناطحات السحاب المذهلة في دبي مارينا.



4- جزيرة زايا نوراي

مع جزيرة زايا نوراي، أنت لست بحاجة إلى الذهاب إلى المالديف لمحاكاة تجربة رؤية المحيط عن كثب والاستيقاظ على صوت أمواجه.



وتقع زايا نوراي الفاخرة في أبوظبي، وللوصول إليها تحتاج فقط إلى ركوب قارب لمدة 12 دقيقة من جزيرة السعديات، ويأتي هذا الفندق الأنيق بصورة استثنائية مكملا بشاطئ رملي أصلي وأرجوحات خشبية وسط المياه الصافية، وكل فيلا بالجزيرة تتكون ما بين غرفة و6 غرف نوم، وجميعها تضم حوض سباحة خاصا وتراسا خارجيا.



5- قصر الإمارات

يقع على مساحة 850 ألف متر مربع وشاطئ خاص بمساحة 1.3 كيلومتر، ويحتوي على حوضين سباحة كبار الحجم ويقدم للزوار مناظر بانورامية للخليج.



وبلغت تكلفة بنائه 14.3 مليار درهم إماراتي، ولإضاءته استخدم الفندق 1002 ثريا، أكبرها وزنا يزن 2.1 طن، بينما تم تصنيع ديكورات الواجهة الداخلية من الذهب والكريستال والصدف، ويحتوي قصر الإمارات على 394 غرفة وجناحا فاخرين، بالإضافة إلى 14 مطعما مختلفا ما يجعلك بالكاد لا تحتاج لمغادرة الفندق.



6- شانجريلا، قرية البري

يقع هذا المنتجع في أبوظبي وتحديدا في قرية البري، ويتضمن العديد من المرافق المذهلة التي تتضمن سوقا وحديقة خضراء وشاطئا خاصا يمتد لمسافة كيلومتر يمكنك من خلاله الاستمتاع بمناظر غير مسبوقة لمسجد الشيخ زايد الكبير.



ويشمل المنتجع 213 غرفة وجناحا و6 فيلات خاصة و160 شقة فندقية بالإضافة إلى 7 مطاعم.



7- بولجاري ريزورت

يقع في خليج الجميرا، وهو عبارة عن جزيرة صناعية حفرت على شكل فرس البحر، يتضمن مرسى خاصا و50 رصيف قوارب ما يجعله أول نادي يخت في العالم.



وبإطلالات رائعة على برج خليفة، يتضمن الفندق 101 غرفة وجناح توفر مرافق أنيقة، بالإضافة إلى 20 فيلا ذات أحواض سباحة خاصة وحدائق خضراء وإطلالات على البحر.



كما يضم مركزا صحيا مذهلا على مساحة 1700 متر مربع، ويضم علاجات صحية فاخرة للتخلص من التوتر، إضافة إلى حمام فاخر وحوض سباحة داخلي ومركز لياقة بدنية وصالون تجميل.



8- أبوظبي إيديشين

يعد هذا الفندق الأحدث؛ إذ تم افتتاحه العام الماضي، ويحتوي الفندق الواقع في مرسى البطين على حوضين سباحة و198 غرفة و57 شقة فندقية و3 مطاعم.



كما يتضمن الفندق غرفتين خارجيتين محاطتين بتراسات حتى يستمتع النزلاء بمشاهدة المرسى المذهل.



9- برج العرب

لا يمكن إعداد قائمة بالفنادق الأكثر انتشارا على أنستقرام دون ذكر فندق برج العرب ذي النجوم السبع في دبي.



وأصبح هذا الفندق الأيقوني واجهة الإمارات منذ افتتاحه عام 1999، بفضل تصميمه البارز على شكل الشراع والواجهة الداخلية على شكل ورقة ذهبية عيار 24 قيراطا ومهبط طائرات الهليكوبتر و9 مطاعم.



ويحتوي تراس الفندق على حوضين سباحة و32 كابينة. ويضم المركز الصحي مسبحا مذهلا مع إطلالات بانورامية على دبي والخليج العربي.



10- كوين إليزابيث 2

كوين إليزابيث 2 هو أول فندق عائم في الشرق الأوسط، ويعد معلمًا سياحيًا بارزًا يعزز من جاذبية دبي وجهة سياحية عالمية.



وفي 2018، وبعد ترقب دولي كبير بشأن مصير السفينة التاريخية كوين إليزابيث 2 "كيو إي تو"، التي اتخذت من دبي مرسى لها منذ 2008، فتحت السفينة أبوابها أمام الجمهور.



ويحتفظ الفندق بالعديد من جوانبه الأصلي؛ إذ يقدم جولات تراثية يومية لإعطاء الضيوف فهما أفضل للتاريخ البحري للسفينة الكبرى.



ويعد الفندق موطنا للأجنحة الفاخرة التي تقدم تجربة فاخرة ربما تكون بأسعار معقولة بالنسبة لأغنياء الماضي، وتتخذ السفينة السياحية الشهيرة عالميًا، التي تتمتع بتاريخ حافل يمتد على مدى 5 عقودٍ، من مينا راشد مقرًا لها.