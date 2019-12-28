دمياط تستعد لاستقبال جثمان شقيقتين في حادث ببورسعيد

استعد أهالي قرية شطا، التابعة لمركز دمياط لاستقبال جثامين كلا من الشقيقتين أمل إبراهيم محمد، هناء إبراهيم محمد، أحد فتيات القرية اللاتي لقين مصرعهن في الحادث المروري المأساوي على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد، والذي أسفر عن مصرع اكثر من 19 عاملًا وعاملة.



وشهد الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد حادث مروع، مساء السبت، نتيجة تصادم سيارة نقل وميني باص تابع لأحد المصانع بمنطقة الاستثمار أمام قرية الفردوس خارج منفذ الجميل الجمركي.



وأسفر الحادث عن عدد من الوفيات والمصابين، حيث لقي 19 شخصًا مصرعهم وإصابة 7، مساء اليوم على طريق بورسعيد دمياط، نتيجة التصادم المروع بين «تريلا» وميني باص.



تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين والجثامين لمستشفيات السلام والتضامن والزهور.