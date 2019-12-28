حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية، السبت، ندوة تثقيفية للشباب بعنوان "حياتك تهمنا.. لا للانتحار" بمسرح مدينة طنطا.



قال المحاسب محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، إن الندوة تأتي في إطار حرص حزب مستقبل وطن، برئاسة أشرف رشاد على ضرورة توعية الشباب بقيمة الحياة وبث روح التفاؤل والطاقة الايجابية والاستماع لآرائهم وفتح الحوار التفاعلي معهم، سعيًا للتغلب على الضغوطات والتعامل مع الأزمات التي قد تواجههم.



وأكد الدكتور سيف رجب قزمل، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالغربية، علي رسالة الإنسان السامية وهي إعمار الأرض، موضحًا أن الدين الإسلامي نهى عن قتل النفس واستباحة الإنسان لنفسه ما لا يملك، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جميع المتخصصين للتغلب علي هذه الظاهرة.



وأشاد القس ميخائيل إبراهيم، نائبًا عن الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بجهود حزب مستقبل وطن في التصدي لقضايا المجتمع المعاصرة، مؤكدًا ضرورة توعية الشباب بحروب الجيل الخامس، ومواجهة المشكلات الاجتماعية والضعف النفسي التى قد تواجه الشباب، إضافة إلى التوعية الشاملة لشبابنا من خلال منظومة كاملة من الأسرة ودور العبادة والتربية والتعليم بما يحقق الرخاء لمصرنا الغالية.



كشف الاستشاري النفسي وليد هندي أن الانتخار تركيبة نفسية معقدة، موضّحًا أن الفقر والجهل لا علاقة لهما بالانتحار، وأن الاكتئاب بمثابة الصمت القاتل الذي يؤدي حدوث مثل هذه الظاهرة.



من ناحيته، ثمّن الدكتور عبد الرازق الكومي، أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، مجهودات الشباب، مؤكدًا حاجتهم للاحتواء العاطفي من الأسرة، والاحتواء التربوي من جانب مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي والجامعات، والاحتواء السياسي، لافتًا إلى ضرورة تجنب الشباب للاحتواء المصطنع عبر الشبكات الاجتماعية، وأن يبذلوا قصاري جهدهم ليحققوا أهدافهم.



وشدد الاستشاري النفسي الدكتور عبد المجيد محمد على أن الانتحار فكرة بداخل الشخص المُقبل على الانتحار لها عوامل سابقة أهمها الإدمان.