تسبب الرائحة الكريهة للقدم احراجا وضيقا، وقد يكون سبب هذه الرائحة بكتريا أو كثرة التعرّق، لكن بإمكان القيام بخطوات بسيطة تخلّصك من هذا الإحراج.



إليك 4 خطوات للتخلص من رائحة القدم الكريهة:



- انقع قدميك لمدة 15 دقيقة في ماء دافئ مُضاف إليه ملعقة أو اثنتين من الخل، يقتل الحمض الذي يحتوي عليه الخل البكتريا المسببة للرائحة.



- ملح إبسوم من العلاجات الطبيعية التي تقتل البكتريا، انقع القدمين في ماء دافئ بعد إضافة كوب من ملح إبسوم إليه.



- الشاي الأسود من العلاجات الطبيعية الفعّالة للتخلص من رائحة القدمين الكريهة، فقط انقع قدميك لمدة 15 دقيقة في ماء مُضاف إليه كوب من الشاي.



- استخدم بودرة التلك لمزيد من تجفيف القدمين بعد غسلهما، وقبل ارتداء الجوارب، واحرص على تغيير الجوارب باستمرار.