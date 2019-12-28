سيرين عبدالنور تستغنى عن شعرها الطويل في أحدث جلسة تصوير.. صور

خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهرت سيرين عبدالنور، خلال الجلسة بماكياج قوي، وشعر كيرلي، وبفستان أبيض منقوش بنقط سوداء من Label Queen.



وعلقت سيرين عبدالنور على الصور قائلة: "ثق بسحر البدايات الجديدة"، وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.



ورجح البعض أن تكون إطلالة سيرين عبدالنور بقصة شعرها الجديدة، لمناسبة دورها الذي ستقدمه في السباق الرمضاني المقبل والذي تتكتم على تفاصيله إلى الآن.



من ناحية أخرى، شاركت سيرين عبدالنور، مؤخرًا في مسلسل "الديفا"، والذي قدمت فيه شخصية الديفا ريما، والتي كانت شهيرة جدًا وخفتت عنها الأضواء، وأصبحت موجودة فقط على السوشيال ميديا وفي سياق العمل تنضم سيرين عبدالنور لعضوية لجنة تحكيم برنامج مسابقات بمشاركة الفنانة بوسي، والفنان يعقوب الفرحان، عضوا اللجنة أيضًا.



ويكشف المسلسل، عن الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة والمتسابقين خلال هذه البرامج.



"الديفا"، من بطولة سيرين عبدالنور والفنانة بوسي ويعقوب الفرحان.

