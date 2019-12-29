6 أضرار خطيرة للشوكولاتة.. تعرف عليها

تتمتع الشوكولاتة بشعبية كبيرة بين الصغار والكبار، لكن أثبتت العديد من الدراسات أن الشوكولاتة تتسبب في العديد من المشكلات الصحية.



وكشف موقع " health line " عن أضرار تناول الشوكولاتة، ومنها ما يلي:



1- الشوكولاتة غنية بالسعرات الحرارية وكثير من الدهون والسكريات فإذا تم أكلها بشكل غير منتظم قد تسبب السمنة "زيادة بالوزن"، وارتفاع نسبة السكر بالدم، وزيادة نسبة الكوليسترول.



2- تحتوي الشوكولاتة على مجموعة من المواد المتنوعة تمتلك خصائص الإدمان عند اللحظة التي تبدأ فيها بأكل الشوكولاته، وتجد بعدها صعوبة في التوقف عن أكلها.



3- قد ترتبط الشوكولاته بالتوتر العصبي والصداع النصفي لاحتوائها على مركبات الأمينات الفعالة في الأوعية، يمكن أن تسبب هذه المركبات في تمدد بالأوعية المخية، وبالتالي تسبب الصداع للأشخاص القابلين للإصابة.



4- تمتلك الشوكولاتة مستويات عالية من أرجينين الذي هو مطلوب لتكاثر ونمو فيروس الهربس، وعلى المرضى المصابين بعدوى التهاب الهربس النشط أو المتكررة تجنب أكل الشوكولاتة.



5- قد تزيد اضطرابات النوم من الكوابيس والأحلام المزعجة إذا تم أكلها في الليل أو قبل النوم، وقد لوحظ أثناء عمل الدراسة أنها تؤثر على شخص واحد من بين مائتين، وتأثيرها على الرجال بصورة أكبر منها على النساء..



6- كثرتها تؤدي إلى زيادة احتمالية تسوس الأسنان.