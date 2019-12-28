أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

عاد المقاول الأجير محمد على للظهور مرة أخرى داعيًا لمبادرة جديدة تخدم جماعة الإخوان الإرهابية وتوحد معارضى الدولة المصرية خلفهم تحت مسمى «الوثيقة الوطنية».

وقال المقاول الأجير إن هذه الوثيقة تتكون من ١٠ بنود لتوحيد الإخوان وأنصارهم ضد الدولة المصرية، وتعمل على مجموعة أهداف، على رأسها إسقاط النظام، مشيرًا إلى أنه عقد جلسات مكثقة فى لندن مع من سماهم «قادة القوى الوطنية المصرية» دون أن يعلن عن هويتهم، وأسفرت هذه اللقاءات والجلسات عن إطلاق تلك الوثيقة. مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان كشفت عن أن القوى الوطنية المزعومة التى تحدث عنها محمد على، فى الفيديو الأخير له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يقصد بها التنظيم الدولى للإخوان وممثله إبراهيم منير، وكذلك أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، اللذين نسقا مع محمد على لإخراج تلك الوثيقة المزعومة.

وكانت «الدستور» قد كشفت فى السابق عن كواليس اتصال سرى تم بين إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة وأمين عام التنظيم الدولى، ومحمد على للتمهيد لهذه الوثيقة.

وأوضحت المصادر، التى رفضت نشر اسمها، أن محمد على وافق على التعاون مع الجماعة الإرهابية بشكل رسمى، وأن يتوقف عن الإساءة للإخوان فى فيديوهاته، ورحب بعقد جلسة مع إبراهيم منير، للاتفاق على شكل التعاون بينهما فى التحريض ضد الدولة المصرية.

واتفق الثنائى على أن تكون الانطلاقة التحريضية ضد مصر من لندن، ومنها إلى كل دول أوروبا، من خلال مؤتمرات لتشويه مصر بالأكاذيب.

كما تشمل تلك الخطة الإخوانية إقناع محمد على صديقه الجديد وائل غنيم بالانضمام هو الآخر للجماعة الإرهابية، والتوقف عن الهجوم عليها فى فيديوهاته، والمشاركة معه فى الحملة التى تنوى الجماعة إطلاقها لتشويه مصر، وهو ما سيظهر خلال الساعات المقبلة من خلال إعلان وائل غنيم بشكل رسمى موقفه من الوثيقة التى أطلقها محمد على.

وبعد إطلاق وثيقة محمد على المزعومة، انقسم الإخوان بين مؤيد ومعارض لها، حيث دعم عدد من أعضاء الجماعة هذه الوثيقة، وأطلقوا هاشتاج «ادعم الوثيقة الوطنية لمحمد على»، فى حين اعترض عدد كبير من قادة الإخوان والمحسوبين على المعارضين داخل الجماعة على سياسات المرشد المؤقت محمود عزت، ونائبه إبراهيم منير.

ولم تعلن جماعة الإخوان الإرهابية، متمثلة فى نائب مرشدها إبراهيم منير، بشكل رسمى موافقتها على مبادرة محمد على، منتظرة دعم بقية أعضاء الجماعة لحديث محمد على، منعًا لحدوث أى خلافات جديدة داخل التنظيم، خاصة بعد الكلمات التى رددها محمد على فى الفيديو الأخير له، وقال فيه إن الإخوان تنازلوا فعليًا عن الشرعية المزعومة للمعزول الراحل محمد مرسى.

ويخشى قادة الإخوان أيضًا من أصوات قادة تيار الإسلام السياسى المؤثرين داخل الإخوان، الرافضين أى تحالف مع محمد على، وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل، المحامى السلفى الهارب فى تركيا، المؤيد للجماعة الإرهابية، وكان قد شن منذ فترة هجومًا شرسًا على إبراهيم منير بسبب اتصالاته بالمقاول الأجير محمد على.

