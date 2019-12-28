-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:46 م
المقاول الأجير
المقاول الأجير
أحمد الجدى
طباعة
عاد المقاول الأجير محمد على للظهور مرة أخرى داعيًا لمبادرة جديدة تخدم جماعة الإخوان الإرهابية وتوحد معارضى الدولة المصرية خلفهم تحت مسمى «الوثيقة الوطنية».
وقال المقاول الأجير إن هذه الوثيقة تتكون من ١٠ بنود لتوحيد الإخوان وأنصارهم ضد الدولة المصرية، وتعمل على مجموعة أهداف، على رأسها إسقاط النظام، مشيرًا إلى أنه عقد جلسات مكثقة فى لندن مع من سماهم «قادة القوى الوطنية المصرية» دون أن يعلن عن هويتهم، وأسفرت هذه اللقاءات والجلسات عن إطلاق تلك الوثيقة. مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان كشفت عن أن القوى الوطنية المزعومة التى تحدث عنها محمد على، فى الفيديو الأخير له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يقصد بها التنظيم الدولى للإخوان وممثله إبراهيم منير، وكذلك أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، اللذين نسقا مع محمد على لإخراج تلك الوثيقة المزعومة.
وكانت «الدستور» قد كشفت فى السابق عن كواليس اتصال سرى تم بين إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة وأمين عام التنظيم الدولى، ومحمد على للتمهيد لهذه الوثيقة.
وأوضحت المصادر، التى رفضت نشر اسمها، أن محمد على وافق على التعاون مع الجماعة الإرهابية بشكل رسمى، وأن يتوقف عن الإساءة للإخوان فى فيديوهاته، ورحب بعقد جلسة مع إبراهيم منير، للاتفاق على شكل التعاون بينهما فى التحريض ضد الدولة المصرية.
واتفق الثنائى على أن تكون الانطلاقة التحريضية ضد مصر من لندن، ومنها إلى كل دول أوروبا، من خلال مؤتمرات لتشويه مصر بالأكاذيب.
كما تشمل تلك الخطة الإخوانية إقناع محمد على صديقه الجديد وائل غنيم بالانضمام هو الآخر للجماعة الإرهابية، والتوقف عن الهجوم عليها فى فيديوهاته، والمشاركة معه فى الحملة التى تنوى الجماعة إطلاقها لتشويه مصر، وهو ما سيظهر خلال الساعات المقبلة من خلال إعلان وائل غنيم بشكل رسمى موقفه من الوثيقة التى أطلقها محمد على.
وبعد إطلاق وثيقة محمد على المزعومة، انقسم الإخوان بين مؤيد ومعارض لها، حيث دعم عدد من أعضاء الجماعة هذه الوثيقة، وأطلقوا هاشتاج «ادعم الوثيقة الوطنية لمحمد على»، فى حين اعترض عدد كبير من قادة الإخوان والمحسوبين على المعارضين داخل الجماعة على سياسات المرشد المؤقت محمود عزت، ونائبه إبراهيم منير.
ولم تعلن جماعة الإخوان الإرهابية، متمثلة فى نائب مرشدها إبراهيم منير، بشكل رسمى موافقتها على مبادرة محمد على، منتظرة دعم بقية أعضاء الجماعة لحديث محمد على، منعًا لحدوث أى خلافات جديدة داخل التنظيم، خاصة بعد الكلمات التى رددها محمد على فى الفيديو الأخير له، وقال فيه إن الإخوان تنازلوا فعليًا عن الشرعية المزعومة للمعزول الراحل محمد مرسى.
ويخشى قادة الإخوان أيضًا من أصوات قادة تيار الإسلام السياسى المؤثرين داخل الإخوان، الرافضين أى تحالف مع محمد على، وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل، المحامى السلفى الهارب فى تركيا، المؤيد للجماعة الإرهابية، وكان قد شن منذ فترة هجومًا شرسًا على إبراهيم منير بسبب اتصالاته بالمقاول الأجير محمد على.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية.. والقاهرة 11 درجة

منذ أقل من ساعتين

الباز: لقاء الرئيس بكبار المسئولين اليوم يشبه "اجتماع حرب"

منذ حوالي 9 ساعات

شطب دعوى ضم أموال 69 متهمًا بتمويل الإخوان لخزانة الدولة

منذ يومين

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

الصور

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

image description

ننشر أول صور من موقع حادث طريق "بورسعيد- دمياط"

image description

الغضبان يصل مكان حادث تصادم "بورسعيد - دمياط"

الأكثر قراءة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

الباز: لقاء الرئيس بكبار المسئولين اليوم يشبه "اجتماع حرب"

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 خطوات للتخلص من رائحة القدم الكريهة

الدهون تسرع نمو سرطان الثدي

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يدمر مخزن ذخيرة لميليشيات بمدينة الزاوية غربي طرابلس

القضاء الإداري: رفض دعوى سحب أوسمة ونياشين الرئيس الأسبق مبارك

"الإداري" تقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف قانون تطليق المرأة لنفسها

جدل حول تزيين ميدان التحرير بـ"الكِباش": عُرضة للتشويه أم فرصة للتعلّم؟

منوعات

أكثر 10 فنادق إماراتية جمالا

5 خطوات لحماية ملابسك الشتوية

الأميرة كيت تشيد بأهمية القابلات

هولندا تغير اسمها

كشكول

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة العربية" للسادس الابتدائي (رابط)

"للتعرف على مشاكلهم".. جلسات نفسية للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر

"خريجي الأزهر" تندد بجرائم داعش الإرهابية ضد المسيحيين في نيجيريا

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على المدنيين في الصومال

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

"خلصانة بفيونكة".. كتاب ساخر لهدير مدحت عن دار المؤسسة

افتتاح معرض «قناة السويس الماضى والحاضر والمستقبل» بأكاديمية الفنون

ورش فنون تشكيلية ومسابقات بـ"ثقافة الجيزة"

ابن رشد تطرح "البحث عن زُريزرا" لــ أشرف شعبان

صفحتنا ع الفيس بوك