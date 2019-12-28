الحكم واجب النفاذ.. الأجهزة الأمنية تبحث عن جوهرة

كشفت مصادر قانونية عن أن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الجيزة بحبس الراقصة جوهرة عام مع الشغل بتهمة التحريض على الفسق والفجور واجب النفاذ، ولديها فرصة للطعن بالنقض على الحكم خلال 60 يوما، وأن تنفيذ الحكم وضبطها لا يمنع حقها القانوني في الطعن بالنقض.



ومن جانبها، قالت مصادر أمنية إن شرطة تنفيذ الأحكام تقوم بعملها للقبض على المحكوم عليها لتنفيذ قرار المحكمة وجاري البحث عنها في منزلها والأماكن المعروف ترددها عليها.



وكان عاصم قنديل المحامى ودفاع "جوهرة" قدم خلال الجلسة الماضية بتاريخ ٧ ديسمبر الجاري، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات وقررت المحكمة المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم ٢٨ديسمبر وانعقدت الجلسة دون حضور جوهرة وعاصم قنديل المحامي الذي ترك القضية عقب الجلسة الماضية.



وحضر عن المتهمة المحاميين شريف مصطفى حافظ، أحمد على جمعة وقدما مذكرة استئناف لكن المحكمة أصدرت حكمها بالإدانة.



وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.