ضبط 4.4 طن كوكايين خام في أورجواى

تمكنت قوات حرس السواحل في أورجواى، من ضبط 4.4 أطنان من الكوكايين بأحد موانئ مونتفيديو والتى تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.3 مليار دولار أمريكى.



ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، عن مدير ادارة الجمارك بأورجواي جيمى بورجيانى قوله: "إن ضبط مثل هذه الكمية الضخمة من الكوكايين الخام تمثل ضربة قوية لعصابات تجارة المخدرات فى البلاد".



وأشار بورجياني إلى أن المهربين قاموا بإخفاء الكوكايين داخل حاويات للدقيق، حيث بدأت التحقيقات مع الشركة مالكة الحاويات والمعروفة بشاطها فى تصدير فول الصويا.