«التعليم» تنشر نماذج استرشادية لامتحانات أولى وثانية ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة، اعتبارًا من غد الأحد، بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، ‏لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول.



وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي، في تصريح مساء اليوم السبت، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، داعيا الطلاب إلى ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي تتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏



وأكد أن ذلك يأتي حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تدريب أبنائها طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد؛ لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام ‏الدراسي الحالي 2019 2020، والتي ستبدأ اعتبارًا من السبت 11 يناير.