تكريم أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالمنوفية

شهد محمد موسى، نائبًا عن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية السبت، فعاليات حفل نقابة المهن العلمية لتكريم أوائل خريجي كلية العلوم والحاسبات والمعلومات وكذا حملة الماجستير والدكتوراه بشبين الكوم.



حرص على حضور الفعاليات الدكتور أمين العدوي، نقيب العلميين بالمنوفية والدكتور السيد عبد الستار النقيب العام، والدكتور أحمد أبو بكر الأمين العام وعمداء كلية العلوم والحاسبات والمعلومات وكوكبة من شباب الخريجين ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفى كلمته رحب نقيب العلميين بالحضور وأكد أن هذا الحفل يعد تتويجًا للكثير من الجهود المخلصة لتوفير المناخ الملائم للابتكارات والتفوق العلمي، واستعرض أنشطة النقابة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النقابة حريصة لإقامة هذا الحفل كل عام لتكريم النابغين من أبناء المنوفية.



فيما أوضح النقيب العام للمهن العلمية أن النقابة تضم في عضويتها كل الكفاءات العلمية وأكد أن مهمة النقابة الأساسية تتمحور في كونها الزراع العلمي لمصر، وكذا بيت الخبرة في تقديم الاستشارات العلمية التي من شأنها التنمية وبناء المجتمع.



وأعرب نائب المحافظ عن سعادته للمشاركة فى تكريم أوائل كليتى العلوم والحاسبات والمعلومات وحملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على الاهتمام بالكوادر العلمية للنهوض بمستوى التعليم، ما ينعكس على المجتمع والارتقاء به على مستوى الخدمات المقدمة.



في نهاية الحفل، تم تكريم 40 طالبًا من أوائل خريجي كلية العلوم والحاسبات والمعلومات، وكذا حملة الماجستير والدكتوراه وبعض الشخصيات العلمية الحاصلة علي جوائز تقديرية وتشجيعية من الدولة.