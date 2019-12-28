إصابة 3 أفراد بعد سقوطهم من سيارة شرطة ببني سويف

أصيب أمينا شرطة ومجند، السبت، إثر سقوطهم من سيارة شرطة أمام وحدة إسعاف غياضة الشرقية، بدائرة مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.



ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وهم:"محمد.م.م" 47 سنة، أمين شرطة مقيم بمركز ناصر، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"أحمد.ا.ا"،، 37 سنة، أمين شرطة، مقيم بمركز ببا مصابًا باشتباه بالعمود الفقري، و"سعيد.م.ع"، 22 سنة، مجند، مصابًا بكدمات بالظهر إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام.



تم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.