محلل: لهذا السبب لن يرسل أردوغان قوات عسكرية إلى ليبيا

قال عبدالحكيم معتوق، الباحث السياسي الليبي، إنه كلما تقدم الجيش في محور من المحاور، يقول الحشد الميليشاوي، إن الجيش لم يدخل العاصمة، وكأن العاصمة هي حيث يتواجد فايز السراج.



وأشار معتوق، خلال مداخلة هاتفية لقناة الغد، إلى أن القوات المسلحة الليبية تقدمت في كل المحاور، محور صلاح الدين، وحي الزهور، وكل المداخل الرئيسية لمركز المدينة أصبحت تحت سيطرة الجيش.



وأوضح أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرساله قوات إلى ليبيا، لن يحدث لأنه وُوجه بمعارضة عربية، لكنه بدأ فعليًا في إرسال عناصر من تنظيم داعش ووصلوا إلى مطار معيتيقة ليلة أمس، مشيرًا إلى أنهم دخلوا من مطار بتأشيرات مزورة.



وأردف: "في مطار معيتيقة هناك أمير حرب يدعى صادق يرسل طائرتين من غازي عنتاب تأتيان مليئتين بالدواعش، كما يأتي السلاح إلى مطار مصراتة، ومطار زوارة على مرأى ومسمع من العالم.



وأكد أن الشعب الليبي كجيش وقبائل معركتهم مع الإرهاب، لا ينتظرون قرارات عربية ولا دولية، ولا يهتمون بقانونية المجلس الرئاسي، وإنما يهمهم كيفية القضاء على هذه العناصر التي أرسلها أردوغان من إدلب وعفرين وغازي عنتاب، حيث بات مؤكدًا أن ألف عنصر داعشي موجودون الآن على الأرض فعلًا، وفق مصادر من شعبة الإعلام الحربي.

