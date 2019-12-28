مفاجأة.. «القذافي» توقع تكرار الغزو التركي لليبيا (فيديو)

تزامنا مع إعلان أنقرة أنها ستلبي طلب مليشيات الوفاق الليبية لتقديم الدعم العسكري وإرسال قوات إليها، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يحذر من تكرار "الغزو التركي".



وقال "القذافي": "في عام 1912، سلمتنا تركيا إلى إيطاليا في مقابل جزيرة في بحر إيجه".



وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أكد أنه سيتم الاستجابة للطلب الليبي بالدعم "برا وبحرا وجوا"، عقب تصديق البرلمان على مذكرة التدخل العسكري خلال جلسات الأسبوع المقبل.



من جهة أخرى كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تجند مسلحين موالين لها في شمال سوريا لإرسالهم إلى ليبيا، لدعم حكومة فائز السراج، وقالت تقارير إن الاختيار وقع على العناصر العراقية والتركمانية السورية لنقلهم إلى طرابلس.