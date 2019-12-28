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تعرف على موعد انطلاق The Voice Kids

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:00 م
The Voice
The Voice
سناء إسماعيل
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تنطلق الحلقة الأولى من برنامج The Voice Kids، يوم السبت المقبل 4 يناير المقبل، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.

لجنة تحكيم البرنامج هذا العام تتكون من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.

وشهدت لجنة تحكيم هذا العام، حلول الفنان عاصي الحلاني، بديلًا عن الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنان محمد حماقي، بديلًا عن الفنان تامر حسني، بعد اعتذار النجمين عن المشاركة في البرنامج.

يذكر أن مجموعة قنوات MBC، انتهت يوم السبت الماضي من عرض الحلقة النهائية من برنامج The Voice للكبار، والذي تتكون لجنة تحكيمه من الفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان محمد حماقي.

وفاز بلقب البرنامج للموسم الخامس المتسابق التونسي مهدي العياشي، من فريق الفنان راغب علامة.

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