«الزراعة»: 17% من المبيدات «مغشوشة».. والعقوبة لا تتعدى الحبس سنة

طالب الدكتور مصطفى عبدالستار، نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بتغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المغشوشة لردع المخالفين، مشيرًا إلى أن القانون الحالى يفرض غرامة ٣٠ إلى ١٠٠ جنيه على المخالف.

وكشف «عبدالستار»، فى حواره مع «الدستور»، عن أن المبيدات المغشوشة فى الأسواق لا تتعدى ١٧٪، مشيرًا إلى إنفاق مصر ٢ مليار جنيه سنويًا فى إنتاج ثلث احتياجاتها من المبيدات.

■ بداية.. كيف تدور منظومة العمل فى لجنة المبيدات وكيف يتم اعتماد دخول المنتجات؟

- مصر تحاكى ما يحدث فى الدول المتقدمة تمامًا، من حيث الرجوع إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية، والمفوضية الأوروبية، بجانب كل من كندا وأستراليا، لمعرفة مدى مطابقة أى منتج يدخل مصر لمواصفات الجودة العالمية، وتسجيله فى إحدى المرجعيات المعروفة والموثوق بها، علمًا بأن هذه الكيانات والدول تمتلك معامل متقدمة وسمعتها العالمية جيدة جدًا.

ويجب أن يكون المنتج مسجلًا ومستخدمًا فى بلد المنشأ قبل أن نسمح به فى مصر، وبعد الموافقة مبدئيًا عليه، تأتى مرحلة التجريب، ولدينا أكثر من ٧٠٠ محطة تجريب موزعة على أنحاء الجمهورية، وكل منها مسئول عنها باحث أو رئيس بحوث يجرى التجارب بنفسه على المنتج، ويتم تجريبه لمدة عامين قبل حصوله على الموافقة النهائية.

■ كيف تواجه اللجنة المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر؟

- يوجد تهريب للمبيدات المغشوشة ولا ننكر ذلك، وخبراء الاتحاد الأوروبى خلال زيارتهم مصر قالوا إن التهريب فى أوروبا الشرقية وصل إلى ٢١٪، وفى ألمانيا ٧.٥٪، والعالم كله يحارب تلك التجارة غير الشرعية.

ولدينا برنامج نطبقه منذ فترة يرتكز على زيادة الرقابة من خلال شرطة المسطحات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم تكليف لجان معينة للمرور على المحال، وفى كل شهر يتم تحرير ٦٠ قضية. كما يتم المرور على المصانع فى برج العرب والنوبارية وبنى سويف، وبعد أن يكتب المفتش تقريره عن المصنع، تمر لجنة عليا لتكتب توصية سواء بتجديد ترخيص المصنع أو إيقاف عمله.

■ ما الأزمات التى تواجهكم أثناء التفتيش على المصانع؟

- أهم هذه الأزمات العدد القليل للمفتشين، فلا يوجد تعيين حاليًا، وعرضنا الأمر على أعضاء مجلس النواب أكثر من مرة وطالبنا بزيادة العدد. كما أن لدينا مشكلة كبيرة هى ضعف العقوبات المفروضة. فالقانون الحالى رقم ٥٦ لسة ١٩٦٦ حدد العقوبة من ٣٠ إلى ١٠٠ جنيه غرامة، والحبس سنة، رغم أن المبيدات المغشوشة ضررها على الإنسان والبيئة شديد جدًا، ونحتاج لتعديلات تشريعية فى هذا الشأن.

■ هل هناك إحصائية بحجم وكميات المبيدات المغشوشة فى السوق؟ وما سبل المواجهة فى رأيك؟

- طبقًا للدراسات المبدئية، هناك حوالى ١٧٪ مبيدات مغشوشة فى مصر، والتجار دائمًا يروجون للمبيدات المغشوشة ويبيعونها لأنهم يجدون فيها مكسبًا جيدًا. والحل فى تغليظ العقوبة، لأن مَن أمن العقاب أساء الأدب، و٣٠ جنيهًا غرامة لا تكفى أبدًا، ولا بد أن يكون القانون رادعًا، فضلًا عن ضرورة وجود ضبطية قضائية.

■ هل هناك قائمة سوداء لبعض الشركات التى تتاجر فى المبيدات بصورة غير شرعية؟

- لا توجد قائمة سوداء، ومن يتم ضبطه يوقع القانون عليه، علمًا بأن الشركات المستوردة لا تغش المبيدات بل المحلية هى التى تفعل ذلك.

■ هل يتم تهريب المبيدات على الحدود مع إسرائيل بالفعل؟

- ليس كما كان يحدث فى السابق، فهناك تراجع كبير فى نسبة التهريب نتيجة وجود القوات المسلحة وإحكامها الرقابة على الحدود، لكن التهريب من الممكن أن يكون موجودًا على الحدود مع السودان، كما يتم التهريب فى حقائب السفر عن طريق الموانئ والمطارات.

■ كم عدد الشركات العاملة فى المجال؟ وما حجم استهلاك المبيدات بصفة عامة فى مصر؟

- النسبة ثابتة تقريبًا منذ ٤ سنوات، وهى استهلاك ١٠ آلاف طن بشكل سنوى، ويعمل فى مجال المبيدات ١٠٠ شركة منها شركات عالمية متعددة الجنسيات وشركات محلية.

ولدينا منهج واضح فى التعامل مع شركات المبيدات قائم على أن التسجيل فى لجنة المبيدات يكون طبقًا للمرجعيات العالمية، مع الدخول على مواقع حماية البيئة الأوروبية والأمريكية لمعرفة التغيرات يوميًا، وتتبع كل ما يحدث فى العالم لحظة بلحظة.

■ ما حجم إنتاج مصر من المبيدات.. وكم تنفق عليها سنويًا؟

- نُنتج ثلث احتياجاتنا من المبيدات تقريبًا، وننفق عليها حوالى ٢ مليار جنيه، ودائمًا أؤكد ضرورة التعامل مع المبيدات طبقًا للتعليمات المدونة على العبوات، وحصاد المحصول فى الأوقات المحددة له.

ولدينا فى مصر ١٦٠٠ مركب مسجل، كما أن لدينا من كل مادة فعالة ٢٠ مركبًا ومستحضرًا، والمستحضر الأجنبى مثله مثل المحلى، جميعها تم تجريبه وفاعليتها تقريبًا واحدة.

■ هل يمكن الاستغناء بالمكافحة الحيوية عن المبيدات؟

- لا، لأن المكافحة الحيوية هى أحد الحلول أو المساعدات، والمشكلة الأساسية ليست فى المبيدات وإنما فى التعامل معها وسوء استخدامها.

■ ما أسباب ظهور البطيخ والخوخ المسمم.. هل المبيدات لها دخل فى الأمر؟

- المبيدات ليست لها علاقة بلون الثمار أو الطعم أو الرائحة، قد يكون السبب هو التسميد أو الرى، أو تحميل زراعة على أخرى مثل زراعة البطيخ على الموز، ولجنة المبيدات تعمل حاليًا على توعية المزارعين عبر دورات تثقيفية لمنع تكرار هذه الأزمات.

■ أخيرًا.. كيف يمكن الحفاظ على المنتجات المصرية من التعرض للمبيدات؟

- هدفنا هو تغيير السلوك أولًا، ونسعى حاليًا لتكثيف الدورات التدريبية وحملات التوعية للفلاح والمزارعين، كما أن لدينا برنامجًا لتدريب دمج المرأة الريفية فى الزراعة النظيفة، ونوجه حملات مستمرة للقرى، ونظمنا حملات فى سوهاج مثلًا لشرح كيفية التعامل مع المبيدات وكيفية تخزينها وعدم تعريض الخضار والفاكهة للمبيدات.

ما حقيقة وجود مبيدات محرمة دوليًا فى السوق المصرية؟

- لا توجد مبيدات محرمة دوليًا فى مصر، لكن فى السابق كان يوجد بالفعل مثل «اللندين»، والكمية اللى كانت فى مصر دخلت بالخطأ «ترانزيت»، وهى عبارة عن ٢٢٠ طنًا، وتم التخلص منها فى العام الماضى.

