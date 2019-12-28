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شاهد.. رانيا يوسف ترقص على أنغام أصالة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:56 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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شاركت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، متابعيها وجمهورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بمجموعة من الفيديوهات برفقة الفنانة المصرية رانيا يوسف.

وظهرت "رانيا" و"فاتن" ترقصان على نغمات أغنية للمطربة "أصالة" في حفل خاص، ودعت فاتن موسى رانيا للتصوير معها قائلة: "قمر".

قصة الحب بين فاتن موسى ومصطفى فهمي

يذكر أن قصة الحب بين "فهمي" وفاتن موسى، بعد عدة لقاءات تليفزيونية بينهما كان أولها  لقاءه بها عندما كان في دبي، ومن ثم توالت اللقاءات حتى أضافها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن ثم اعترف بحبه لها وهي أيضًا كانت تبادله هذا الشعور منذ زمن بعيد.

آخر أعمال رانيا يوسف
من ناحية أخرى، فإن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "الآنسة فرح" على قناة MBC 4‎، بطولة ‏أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، وسيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج‎.‎

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