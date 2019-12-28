ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»



يحتفل الجمهور العربى من المحيط إلى الخليج بعد غد الثلاثاء، الموافق ٣١ ديسمبر، بالعيد الـ١٢١ لميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، أُعجوبة الطرب التى غيرت مسار الغناء العربى، وترسَّخت أغانيها فى الوجدان الجمعى للمصريين وغيرهم من الشعوب. «كوكب الشرق» لم تكن مجرد فرد يغنى ويؤدى، إنما كانت مشروعًا إبداعيًا هائلًا يضم العديد من العناصر الفنية، من مُلحنين إلى عازفين إلى شعراء ومؤلفين، من بينهم عبدالفضيل محمد، عازف «التشيللو» فى فرقتها الموسيقية، أحد الفنانين القلائل الذين تبقوا من هذا الرعيل العظيم، الذين رحل معظمهم عن دنيانا. «الدستور» التقت عبدالفضيل محمد، الذى يخبئ فى جعبته الكثير والكثير من الأسرار التى عايشها وشاهدها خلال رحلته الفنية مع «الست»، فى حوار كشف خلاله عن جوانب وتفاصيل عن حياتها الشخصية وزيجاتها ومواقفها الإنسانية، كما يستعرض كواليس علاقاتها مع كبار الملحنين والموسيقيين خلال مسيرتها.







■ بدايةً.. ما قصة انضمامك لفرقة «كوكب الشرق»؟

- كنت أعمل فى فرقة صغيرة وكان معى أعضاء يعملون فى فرقة أم كلثوم فى نفس الوقت، وكثيرًا ما كنت أمزح معهم قائلًا: «أريد العمل معكم فى فرقة الست»، وكانوا يردون طوال الوقت: «لماذا تريد العمل مع أم كلثوم؟»، إلى أن جاء اليوم المنتظر ووجدت رئيس الأوركسترا فى فرقتى وكان يُدعى «ماضى» يقول لى: «كنت تتلهف للعمل وراء أم كلثوم، اليوم نلت مرادك»، وكانت المفاجأة أن الموسيقار الكبير رياض السنباطى رشحنى للتسجيل مع أم كلثوم فى رائعة أحمد رامى «أقبل الليل».

فوجئت بـ«ماضى» يكشف لى عن تفاصيل اختيارى للعزف مع أم كلثوم قائلًا: «حدثت مناقشة مطولة أثناء البروفة، ورفض أعضاء الفرقة انضمامك لهم رفضًا قاطعًا، من منطلق كيف لك أن تنضم لهم قبل التسجيل وهم يتدربون منذ شهرين؟ لكن رياض السنباطى أصر على اختيارك لتسجل مع فرقة الست، إلى أن تدخلت أم كلثوم لفض النزاع بين السنباطى وأعضاء الفرقة موجهة حديثها للموسيقار العظيم قائلة: إذا لم يؤدِّ العازف الجديد مثل أساتذة الفرقة، سيذهب من حيث جاء».

وذهبت فى الصباح التالى لإجراء البروفة، وقابلت رياض السنباطى، وأجلسنى على كرسى لأبدأ العزف، وأغلق كل ميكروفونات الفرقة ليسمعونى بشكل منفرد، جلست أمام أعظم عازفى الوطن العربى لأؤدى أمامهم، وكان موقفًا رهيبًا، لكن بمجرد أن بدأت العزف، لم أسمع من كبار أعضاء الفرقة غير جملة «تشيللو مظبوط عالشعرة».

■ هل قابلت أم كلثوم فى هذه «البروفة»؟

- نعم التقيتها، وكان موقفًا دراميًا.. فى الوقت الذى بدأت فيه العزف، كانت قد حضرت ووقفت خلفى والجميع رأوها إلا أنا، حينها كنت أعزف على الوتر الأدنى ثم الأعلى فى «التشيللو»، وفجأة وجدت يد «كوكب الشرق» تربت على كتفى فى إشارة إلى استحسانها أدائى.

وانتهينا من «البروفة» وجمعت أشيائى للذهاب إلى بيتى، وحينما هممت بالخروج من باب الاستيديو وجدتها جالسة على كرسى وتضع قدميها على كرسى آخر، حين رأتنى قادم أنزلت قدميها وقالت لى: «اتفضل أقعد يا أستاذ»، وأعادت قولها مرة أخرى، وحين جلست على الكرسى، سألتنى: «ما لك يا أستاذ مبتتكلمش ليه؟»، ولم تلبث أن تنهى سؤالها حتى أتى السنباطى وبيده كرسى وجلس بجانبنا، وسأل «الست»: «إيه رأيك؟»، فأجابت: «مليش رأى، أنا كدا هاخد إجازة لحد يوم العرض، كدا أنا اطمنت»، ثم قالت لـ«السنباطى» عنى: «دا قلبه جامد أوى مش عارفة ده جاى يعزف فى فرقة أم كلثوم بالقلب ده إزاى؟».

■ كيف تصف أجواء العمل معها؟

- لا أعتقد أن هناك كلمات يمكنها أن تصف هذه الحالة والأجواء، ولا يمكننى سوى أن أقول عن «كوكب الشرق»: «الإنسان الذى يسكن فى داخلها، مفرط فى إنسانيته»، فهى سيدة عظيمة فى تعاملها الإنسانى، تعلّمت منها الكثير، وما زلت حتى الآن أحصد نِتاج تلك الفترة.. أم كلثوم لا يوافى حقها أى كلام على الإطلاق.

■ قيل إنك واصلت العمل معها رغم وجودك فى الخدمة العسكرية.. ما قصة ذلك؟

- كنت فى الخدمة العسكرية بالفعل، وكان من المقرر أن تسافر أم كلثوم وفرقتها إلى أبوظبى لإحياء حفلة لدعم المجهود الحربى، وحالت الخدمة العسكرية بينى وبين السفر، لكنى عرضت الأزمة على «الست»، التى بادرت هى بكتابة رسالة موقعة لمدير إدارة التجنيد، فحواها «أرجو التكرم بالموافقة على السماح للسيد عبدالفضيل محمد عبدالرازق الموسيقى عازف التشيللو بفرقة موسيقى الإدارة وعضو فرقتى الموسيقية بالسفر معى ضمن أفراد الفرقة الموسيقية المسافرة معى إلى أبوظبى، لإحياء حفلات وطنية، وذلك خلال المدة من ٢٣ نوفمبر إلى ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٧١»، وتم السماح لى بالسفر.

■ وماذا عن مواقفها الإنسانية مع أعضاء فرقتها؟

- سأحكى أحد المواقف مع السيد سالم، عازف الناى فى الفرقة، الذى جاء من الصعيد إلى القاهرة لينضم إلى فرقتها، وذات يوم بعد انتهاء إحدى «البروفات»، قال لى: «أنا هبقى فى الشارع.. أنا بيتى بقى كله شروخ، وأنا لا صحتى ولا حالتى المادية تسمح لى أن أجدد البيت أو أعزل لمكان تانى».

وعندما علمت أم كلثوم بالأمر تحدثت مع المحافظ للحصول على شقة لعازف فرقتها بمنطقة إمبابة، وبالفعل حصل «سالم» على الشقة، كما كان لها العديد من المواقف النبيلة، وكانت الأم والأخت الكبرى لجميع أعضاء فرقتها.

■ قيل إن عبدالحليم حافظ غازلها على المسرح.. ما حقيقة ذلك؟

- نعم.. كنا فى حفل مع أم كلثوم وكان عبدالحليم حافظ حاضرًا، وبعد أن اعتلت «كوكب الشرق» المسرح وبدأت الغناء، وجدنا شخصًا ما مختبئًا وراء جدار، يغازل أم كلثوم بإصدار «صوت صفارة». عندها توقفت أم كلثوم عن الغناء، وكانت لا تتوقف مطلقًا إلا لظروف قهرية، مثل حدوث طارئ فى أجواء الحرب، أو حدوث زلزال مثلًا، وقررنا الذهاب لنرى من الذى يطلق هذا الصوت، وتبين أنه «عبدالحليم»، وكان يغازل الست وهى تغنى.

■ تعرضت أم كلثوم لموقف فى الخارج اضطرت فيه لبدء الغناء قبل حضور رئيس البلد.. كيف حدث ذلك؟

- نعم، كان ذلك فى إحدى الحفلات الوطنية التى سافرنا خارج مصر لتقديمها، كان من المفترض أن يكون رئيس البلد موجودًا مع أعضاء حكومته، وكان من المفترض أن تبدأ أم كلثوم الغناء فى ميعادها المحدد، لأن العالم بأسره كان ينتظرها بالقرب من جهاز الراديو.

بعد تأخر لمدة ٥ دقائق عن بدء الحفل، أمرت أم كلثوم أحد المسئولين بتلك الدولة بإزاحة الستار لتبدأ الحفلة، وعندما كان هذا المسئول يزيح الستار بنفسه، قُطع من شدة توتره من كلمات وتوجيهات ورهبة أم كلثوم كما وقع هو على ظهره.

وبدأت «كوكب الشرق» الغناء، ثم جاء رئيس هذا البلد بعد أن بدأ الحفل، وعلى وجهه علامات الخجل، وفى اليوم التالى أبدى أسفه لأم كلثوم لتأخره عن الموعد وعدم استقباله لها، ونشر هذا الاعتذار فى الجريدة الرسمية.

■ دعنا نتطرق قليلًا لحياتها الشخصية.. لماذا فشل زواجها من الملحن محمود الشريف؟

- تزوجت أم كلثوم من الملحن محمود الشريف لمدة أسبوع فقط، والناس من حولها كان لهم دور فى ذلك، حيث قال أحدهم: «تصومى تصومى وتفطرى على بصلة»، وآخر قال لها بسخرية: «تتجوزى واحد أصله جزار»، وآخرون كانوا يخبرونها بأنه متزوج ولديه أطفال.

■ هل كانت شخصية فكاهية؟

- كانت أم كلثوم تحب الضحك كثيرًا، وكانت دائمًا تخفف الأجواء المشحونة بالضغوط فى «البروفات»، وكانت دائمة «الهزار» معنا وتخفف علينا اللحظات الصعبة.

وفى يوم من الأيام كان أعضاء الفرقة متجمعين لنأكل معًا، فذهبنا لمحل كشرى تمتلكه عائلتى، وفى اليوم الثانى أثناء «البروفة»، أخبروا أم كلثوم بأننا أكلنا «كشرى»، فما كان منها إلا أن قالت لى بفكاهة: «مجبتليش ليه كشرى يا بتاع الكشرى»، وأصبحت تنادينى دائما بـ«بتاع الكشرى» كلما كانت تمازحنى.

■ هل تعتقد أنها ظاهرة يمكن أن تتكرر؟

- أم كلثوم حالة جميلة لا يمكن تكرارها، ويصعب التكهن بميلاد ظاهرة شبيهة لها، القدر وحده أهدى لنا أم كلثوم، وهى تعتبر من القوى الناعمة لمصر، وكانت تمتلك القدرة على جعل مراكز سياسية تتراجع عن بعض قراراتها.

■ ننتقل إلى مسيرتك الموسيقية.. كيف بدأ تعاونك مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب؟

- قبل تسجيل «الست» أغنية «ليلة حب»، كنت فى جولة موسيقية خارج مصر مع فرقة الموسيقى العربية، ولم أحضر بروفات هذه الأغنية مع كوكب الشرق، ومن أساسيات العزف وراء أم كلثوم حضور البروفات معها، وعندما عدت من السفر اتصلت بـ«الست»؛ لأخبرها بعودتى، فقالت لى: «أنت تأخرت جدًا وعليك أن تحضر مبكرًا فى اليوم التالى لعمل البروفات».

وفى اليوم التالى وبعد إنهاء البروفات طلبت «الست» من «عبدالوهاب» أن أتدرب معه على اللحن، وذهبت له فى الثامنة مساءً إلى منزله فى الزمالك، وعندما بدأنا البروفة رفض «عبدالوهاب» أن يقاطعنا أحد، لدرجة أن المطربة نجاة جاءت حينها لزيارته فى منزله، ولم يسمح لها بالدخول إلا بعد انتهائنا من البروفة، ثم امتدت صداقتى وعلاقتى بموسيقار الأجيال.

وعبدالوهاب صاحب فضل كبير على أم كلثوم بأغانيه، والتى أضافت إلى أعمالها لونًا جديدًا.

■ مسيرتك مليئة بالأجواء الجميلة.. لكن هل تعرضت لموقف أثر عليك سلبًا؟

- عندما ذهبت للتسجيل فى أحد الاستديوهات، وكان المشرف على التسجيل هناك الموسيقار عمار الشريعى، وكان دورى فى التسجيل لم يحن بعد، فأخبرته بأن يجعلنى أسجل حتى لا أنتظر كثيرًا لكبر سنى، وأعطيته نبذة عن أعمالى، فقال لى: «أنا لا أعرفك»، ثم تابع كلامه معى: «متدخلش الاستديو إلا لما دكاترة الكمان يدخلوا»، واعتبرت أن هذه الكلمات تنم عن عدم تقدير لى.

■ نشاطك الفنى كان كبيرًا خاصة فى السبعينيات.. ما أوجه الاختلاف بين هذه الفترة والوقت الراهن؟

- الموسيقى فى السبعينيات كانت تُعزف للتخفيف عن الناس، ولإضفاء نوع من البهجة على حياتهم، خُلقت للترفيه عن الناس، وكانت أم كلثوم وأحمد فؤاد نجم والشيخ إمام أحد أهم صناع البهجة، هم روائع هذا الزمن الجميل، وأصبحوا خالدين فى قلوب جمهورهم.

أما بالنسبة إلى الوضع الراهن، فأنا أعتبر أننا نعيش حالة انحطاط ثقافى تفاقمت حتى وصلنا إلى ما يسمى «المهرجانات»، ولن نسترجع أبدًا ثقافتنا القديمة فى الموسيقى.

