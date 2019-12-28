الداخلية العراقية تعتقل أربعة «دواعش» في الموصل

اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: إن مديرية مكافحة الإجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد إصدار مذكرات قبض صادرة عن القضاء، ألقت القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية.



وأضافت، أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء الإخاء والأربجية وكراج الشمال في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.