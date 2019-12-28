سارة خليف تكتب: مُلاك مع إيقاف التنفيذ

بعد أيام قليلة يبدأ عام جديد مملوء بالكثير من الآمال، وعلى أبوابه ينتظر العديد من المواطنين إقرار عدد من القوانين والقرارات من قبل البرلمان والحكومة، والتى كان متوقع أن يتم مناقشة بعض منها فى 2019، كونها سنة إستثنائية تم فيها صدور العديد من القوانين، ومن أكثر هذه القوانين إشكالية على طاولة البرلمان (قانون العقارات القديمة ).



لا يخفى عليكم أن قانون العقارات القديمة قضية كبيرة وشائكة، ما بين متضررين يطالبون بتحرير العلاقة الايجارية، وآخرين يطالبون بتنظيمها، بالإضافة إلى المتضريين من توريث الأبناء والأحفاد فى بعض الحالات بأشكال وصور مختلفة، لينتج عن مناقشة قانون الإيجارات القديم الأسبوع الماضي خلاف داخل البرلمان, أثناء مناقشة التعديلات حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تطبيق القانون على الأشخاص الإعتبارية والطبيعية معاً، فيما رأت الأغلبية البرلمانية أن يطبق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار التعديلات فى دور الانعقاد الحالي، وسواء كان الحل المتفق عليه لاحقا جزئي أو جذري فيجب علينا أن نرى الأمور من منظور إنساني بحت فى المقام الأول، خاصة بعد ما أنعم الله على مصرنا الحبيبة بالرئيس الإنسان.



فبواطن الأمور تحمل في طياتها أرامل ومطلقات من الملاك المسنين غير المقتدرات حتى على الأدوية والأعباء اليومية، بل ويسكنون بنمط الإيجار الجديد الذي بالكاد يدفعوه، ومن هؤلاء الأرامل والمطلقات من تضطر إلى قبول المساعدات المادية والعينية كالأدوية من أصحاب القلوب الرحيمة، لكن لا أخفى عليكم سراً فتلك النساء أيامها معدودة وعزة نفسهن تقتلهن يوما تلو الأخر.



وفى الحقيقة أن واقع الأمور متشابك ومتراكم, وميراث ثقيل من حقب من أزمان أليمة، بها مستفيدين وبها متضررين ولن تحل بسهولة، علماً بأنها أحد أهم عوامل مساعدة الدولة فى التنمية، كون أن العقار أيا كان فهو مصدر دخل للمالك، ومصدر أمان المستأجر، مع الوضع فى الإعتبار إذا كان المستأجر ذو إستطاعة (محتجز للعين دون إنتفاع ويمتلك غيرها), وبالتالى لابد من إصدار قرار ينص على عدم أحقيته لها، فإما أن يتملكها من مالكها بسعرها السوقي، أو أن يتنازل عنها للمالك، وفى هذه الحالة الدولة لها الحق فى تحصيل ما يناسب من ضرايب عقارية مهملة, مما يفيد عملية التنمية الشاملة.



أما الغير مقتدرين فهناك حلول كثيرة بالفعل كأي دولة فى العالم من خلال إقتطاع جزء من الضريبة العقارية لتوفير سكن كريم لغير المقتدرين, بخلاف مبادرات الرئيس التى لا تنتهى لدعم غير القادرين كمبادرة حياة كريمة.



وعمل سيادته علي تطوير حقيقي لحياة المواطن يلتمسه من خلال خطط التنمية المستدامة لمواكبة العصر ، فبالنظر الي تلك القوانين القديمة نجد انها كانت تناسب عصرها فقط ولظروف استثنائية ، فليس من المعقول ابداً ان تكون التشريعات سواء السابقة او الحالية ضد التطور والتنمية او تمثل حجر عثرة في طريقها !



وعوضاً عن عدم إتفاق جميع الأطراف، واهدارهم للوقت والفرص، وعجزهم عن إيجاد مدى زمنى لحل المشكلة، فكان من الأوقع والاجدى فى السنين السابقة طرح حل يتمثل فى إعداد لجنة تتبع هيئة الإسكان على سبيل المثال، تقوم (ببحث الحالة والتسوية السوقية) لبحث حالات الشقق المغلقة والمحجوزة للموقع الحيوي بجنيهات بسيطة، وبين الملاك الغير المقتدرين وغيرهم من المستأجرين الغير المقتدرين التى من شأنها أن توفر دخل كريم للمالك, وتجعله قادر على تحمل مسئولياته فى صيانة العقار, والإلتزام بدفع الضريبة المناسبة.



لذا يجب على المشرع ان ينظر بعين روح القانون لا مواده فقط، وإنطلاقاً من عظم المسئولية يجب أن نضع فى إعتبارنا عامل الزمن وتأثيره على كافة الأطراف نظراً لتجنب كارثة إنسانية فى إطار إجتماعي قد تحدث لهؤلاء اللذين لا حول لهم ولا قوة، ولا ملجأ عندهم يلجأون إليه فى أيامهم المعدودة المتبقية، خاصة إذا ما علمنا أن دور الرعاية فى حالة يرثى لها، والشقة بوضعها الحالى بالنسبة لساكنها هى بمثابة طوق النجاة، والأمل الوحيد الذي يحمي ويمنح نسبة من الكرامة.



* عضو مجلس رئاسي لقضايا المرأه و الطفل لحزب المؤتمر

