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تقارير ومتابعات

«ملاعب مشعوذة».. أشهر وقائع اتهام السحر في رياضة 2019

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:55 م
السحر الزمالك
السحر الزمالك
إيمان ماهر
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سيطر السحر والشعوذة على ملاعب كرة القدم في مصر بشكل كبير هذا العام، وبات تخوف اللاعبين واضح، إذ أن لديهم اعتقاد ان هناك سحر وراء خسارتهم في المباريات، فعلوا الكثير من أجل إبطال مفعول السحر الأمر الذي بات كوميديا هذا العام.

"شجار مع طفل بسبب السحر"
كان آخر هذه الوقائع عندما دخل لاعبو الزمالك في شجار مع أحد الأطفال خلال مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وتواجد الطفل الحامل للكرات داخل أرضية الملعب لاستخراج الفوطة الخاصة بحارس نادي الزمالك محمد أبو جبل وإلقائها بعيدا، في الوقت الذي منعه بدلاء الفريق الأبيض قبل أن ينزل إلى الملعب ويلقيها بعيدًا معتقدًا بوجود سحر يعطي الحظ للقلعة البيضاء.

"سحر ب 7 آلاف دولار"
وشن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما على مسئولي سموحة برئاسة فرج عامر، حيث اتهمه باللجوء للسحر خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي، على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة التاسعة للدوري الممتاز، مؤكدًا أنه اتفق مع ساحر وقدم له 7 آلاف دولار حتى يتمكن من الفوز.

"الشبكة المسحورة"
"قفلوا الشبكة بالسحر" واقعة أخرى وجَّه فيها مرتضى منصور اتهامًا صريحًا لـ سيد عبد الحفيظ، ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس بعد تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري بدون أهداف، موضحًا أن ما يفعله الاثنان مع الأبيض "كُفر"، مشيرًا إلى أنهما يستخدمان السحر لإسقاط نادي الزمالك.

"فوطة مسحورة"
لاحظ أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، وجود "فُوطة" بجانب أشياء أخري داخل مرمي حارس المنتخب الغاني، بحانب تعرض المنتخب لسوء حظ في الكثير من الكرات، فقام "أبو الفتوح" بالإشارة لأحد إداري المنتخب أثناء توقف اللعب، فقام الإداري بأخذ الفوطة، وحملت تلك "الفوطة" بعض العبارات باللغة الإنجليزية، بمعني "حسبنا الله ونعم الوكيل" وكذلك "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله"، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دورالمجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

"مياه مشعوذة"
وتستمر معتقدات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث اتهم طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود باستخدام السحر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين، في الجولة الـ30 لمنافسات بطولة الدوري بالموسم الماضي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

حيث أكد رئيس الزمالك أن طارق العشري استعان بالسحر والشعوذة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام فريقه للهروب من الهبوط، موضحًا أن أحد العاملين في حرس الحدود كان يحمل زجاجة ودخل قبل المباراة بـ 3 ساعات وقام برش ماء على المرمى على حد وصفه.

"سحر الدرجة التانية"
في واقعة غريبة من نوعها بنادي كفر الزيات محافظة الغربية شك مسئولى النادى عن وجود عمل أو شيء يضر الفريق وبدأوا بالبحث في جميع أرجاء وأنحاء الملعب، وقام العمال لمدة ثلاثة أيام بالبحث حتى ظهر اليوم عن هذا العمل السحرى المدفون داخل أرض الملعب، وتم العثور على 2 عمل سحر مدفون داخل أرضية الملعب، واستعانوا بشيخ لفك السحر.

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