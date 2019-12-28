مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاد شقيقه.. وينشر صورته للمرة الأولى

احتفل الفنان مصطفى خاطر، بعيد ميلاد شقيقه أحمد، ونشر أول صورة له برفقته عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلق مصطفى خاطر على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا أجدع أخ في الدنيا ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك أبدا"، وحصدت الصورة العديد من التعليقات التي هنأته بعيد ميلاده، وشبهه البعض بالفنان محمد أنور.



من ناحية أخرى، انتهى مصطفى خاطر، مؤخرًا من تصوير مشاهده كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "حضور وانصراف".



"حضور وانصراف" من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، إشراف عام أحمد بدوي، وهو تجربة شبابية كوميدية تعتمد على البطولة الجماعية، إذ يشارك في بطولته أسماء أبواليزيد ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وهدى مجدي ومحمد جمعة ومحمود حافظ، وإخراج ياسر هويدي.

