وزير أردوغان يسعى لإقناع المعارضة بإرسال قوات إلى ليبيا

كشفت مصادر تركية عن أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، سيعقد اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية يوم الاثنين المقبل، للحصول على دعمهم والموافقة على إرسال قوات عسكرية لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج في طرابلس.



وكشفت صحيفة "ديلي صباح" التركية، اليوم السبت، أنه من المحتمل منح البرلمان يوم الاثنين المقبل الرئيس رجب أردوغان تفويضا لنشر القوات التركية في ليبيا.



وقالت الصحيفة، إنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أوغلو ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ورئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، من أجل الحصول على دعمهم في جلسة البرلمان التي ستصوت على إرسال قوات إلى ليبيا.



وكشفت الصحيفة، أن تحرك وزير الخارجية جاء بعد أن تم الكشف عن إرسال مذكرة إعلامية من المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية إلى مجلس النواب يوم الاثنين، لتسريع الحصول على تفويض نشر القوات في ليبيا، ويمكن دعوة البرلمان لعقد اجتماع في هذا الشأن اعتبارًا من 2 يناير للتصويت على القرار بشكل نهائي.



يأتي لقاء وزير الخارجية برؤساء الأحزاب التركية بعد أن أعلن حزب الشعب المعارض رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا من أجل الدفاع عن عناصر جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن ذلك سيضر بأمن تركيا وسيقتل أبنائها في صحراء ليبيا.