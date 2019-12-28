بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس، يقل عمالًا، بسيارة نقل في بورسعيد إلى 22، بعد وفاة حالة جديدة، فضلًا عن إصابة 7 آخرين، وفق بيان لمديرية الصحة ببورسعيد.



وجرى التحفظ على الـ22 جثة بمشرحة مستشفيات بورسعيد العام والتضامن والزهور، تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف على هويتهم واستخراج تصاريح الدفن.



والمص ابون هم: نورا على الفيومي (٢٤ سنة) بمستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهادية أحمد العزبي (٢٨ سنة) مستشفى السلام اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد محمود (٣٠ سنة) مستشفى السلام كدمات وسحاجات وجروح متفرقة بالجسم، وندا محمد الأمام (٢٠ سنة)، مستشفى السلام كدمات وجروح بالجسم، وأشرف حلمي غزولي (٤٧ سنة)، مستشفى الزهور كسر بعظام الحوض.



وتضمنت قائمة المصابين: إجلال على دسوقي (٤١سنة) مستشفى التضامن اشتباه ما بعد الارتجاج، وليلى عبدالجليل فؤاد (٢٠ سنة).

