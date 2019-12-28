إيران تستدعي مبعوث الكويت احتجاجا على اجتماع «مناهض»

قالت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني في بيان، إن إيران استدعت مبعوث الكويت في طهران، اليوم السبت، للاحتجاج على اجتماع مسؤولين كويتيين مع ممثل جماعة تعتبرها طهران "إرهابية"، وكذلك استضافة اجتماع "مناهض للإيرانيين".



ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الجماعة المعنية أو المسؤولين الكويتيين الذين اجتمعوا بممثل الجماعة.



وقال ممثل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون الخليج في البيان: "هذه التصرفات تمثل تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية لإيران، وانتهاكا لمبدأ علاقات حسن الجوار والتصريحات الودية من المسؤولين الكويتيين".