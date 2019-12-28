-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تستدعي مبعوث الكويت احتجاجا على اجتماع «مناهض»

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:46 م
إيران
إيران
وكالات
طباعة
قالت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني في بيان، إن إيران استدعت مبعوث الكويت في طهران، اليوم السبت، للاحتجاج على اجتماع مسؤولين كويتيين مع ممثل جماعة تعتبرها طهران "إرهابية"، وكذلك استضافة اجتماع "مناهض للإيرانيين".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الجماعة المعنية أو المسؤولين الكويتيين الذين اجتمعوا بممثل الجماعة.

وقال ممثل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون الخليج في البيان: "هذه التصرفات تمثل تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية لإيران، وانتهاكا لمبدأ علاقات حسن الجوار والتصريحات الودية من المسؤولين الكويتيين".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدار 3 أيام

منذ يوم

إيرادات الخميس.. تامر حسنى يتجاوز 2 مليون ومحمد سعد يحقق 206 جنيهات

منذ حوالي 4 ساعات

من أمام سفارة تركيا.. تونسيون يرفضون التدخل التركى فى ليبيا

الصور

image description

الغضبان يصل مكان حادث تصادم "بورسعيد - دمياط"

image description

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط

image description

أكبر صورة لتوت عنخ آمون مرسومة بالقهوة فى المتحف الكبير

image description

صور تامر حسني ورامي جمال في حفل "المنارة" بالتجمع

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

نجم الأهلي يغيب عن مباراة بلاتينيوم بسبب الإصابة

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

الدهون تسرع نمو سرطان الثدي

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

دراسة تحذر من علامات الاكتئاب المبكرة للأطفال

الرئيس نيوز

"الإداري" تقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف قانون تطليق المرأة لنفسها

جدل حول تزيين ميدان التحرير بـ"الكِباش": عُرضة للتشويه أم فرصة للتعلّم؟

ارتفاع ضحايا تصادم سيارة نقل بأتوبيس في بورسعيد لـ 22 قتيلا

عمرو قورة: الأموال التي وجِّهت للإعلام الخاص كان الأولى توجيهها لماسبيرو (2-2)

منوعات

5 خطوات لحماية ملابسك الشتوية

هولندا تغير اسمها

دراسة تكشف آلية عمل الدماغ لدعم وجهة نظر معينة

على عكس قواعد الطبيعة.. رجل ظل تحت الثلوج 5 ساعات وخرج حيا

كشكول

انفوجراف.. حصاد جامعة طنطا فى التصنيفات الدولية خلال ٢٠١٩

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة الإنجليزية" للسادس الابتدائي (رابط)

تنبيه هام من رضا حجازي لطلاب الأول والثاني الثانوي

ننشر رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «قناة السويس الماضى والحاضر والمستقبل» بأكاديمية الفنون

ورش فنون تشكيلية ومسابقات بـ"ثقافة الجيزة"

ابن رشد تطرح "البحث عن زُريزرا" لــ أشرف شعبان

سر الصداقة التي جمعت "باول كراوس" بالأسطى أحمد النجار

صفحتنا ع الفيس بوك