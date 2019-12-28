بهذه الطريقة.. احتفلت روجينا بعيد ميلاد أشرف زكي (فيديو)

هنأت الفنانة "روجينا" زوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بعيد ميلاده الـ59، والذي يوافق 29 ديسمبر الجاري.



وشاركت "روجينا" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه النقيب وهو يقود السيارة، وبجانبه روجينا تغني له أغنية "هُليلة" للفنانة المغربية سميرة سعيد، قائلة "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي".



وعلقت روجينا على الفيديو: "كل سنة وإنت حبيبي، عمري قلبي، رحلتي الطويلة، أبو بناتي، سندي، ربنا يحفظك لي ولبناتك".



مسلسل البرنس



وتواصل الفنانة روجينا حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، سلوى عثمان.



أسرة أشرف زكي وروجينا



يُذكر أن روجينا متزوجة من الفنان أشرف زكي منذ أعوام طويلة ولديهما ابنتان وهما مايا ومريم.

