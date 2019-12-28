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تقارير ومتابعات

ملك السماء.. مربو الصقور فى صحراء 6 أكتوبر: نعالج المصاب ونطلقه حفاظًا على البيئة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:39 م
جريدة الدستور
أحمد القاضى - هانى سميح
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«صقر ده ولّا حداية؟ ملك السما يا راجل.. تلاقيه فارد جنحاته الطويلة فوق فى الهوا ونايم.. مينزلش تحت غير عشان يهجم على فريسته أو يوم ما يموت».. هذا الحوار العبقرى بين شخصيتى «منتصر» و«سالم» فى فيلم «الهروب»، (١٩٨٨)، فتح بابًا واسعًا من الشغف والفضول حول عالم الصقور الملىء بالأسرار والغموض.
ربما يكون هذا الشغف هو نفسه الذى أصاب مجموعة من الشباب الذين كرّسوا حياتهم لحماية ورعاية الصقور المهاجرة التى تأتى إلى مصر، فأسسوا أول جمعية لإنقاذ الصقور المهاجرة.
هانى زكريا، ٤٤ عامًا، أحد مؤسسى الجمعية، يحكى تجربته فى عالم تربية الصقور، قائلًا: «تعلقت بهذه الطيور منذ أن رأيتها، وأهدانى أبى أول صقر فى حياتى حين حصلت على الشهادة الابتدائية، وكرّست وقتى كله لمراعاته دون الانتباه لدراستى، ما أثار غضب أبى الذى قرر أن يُطلق الصقر فى يوم ما خارج المنزل».
تأثر «هانى» كثيرًا من تصرف والده، وأصيب بأزمة نفسية حادة أثرت على دراسته بشكل أكبر، ولم يهدأ حتى جمع مبلغًا آخر لشراء صقر جديد: «وجود صقر فى حياتى اتزان نفسى لى».
وعن تدريب الصقور، يحكى: «نعمل على تأهيلها بشكل يومى، ونمكث معها طوال الوقت حتى تأمن لنا»، مشيرًا إلى أنه وأصدقاءه يجتمعون كل يوم جمعة فى ٦ أكتوبر لتدريب صقورهم على اللياقة، مضيفًا: «التدريب يقوم على ٤ مراحل، الأولى هى كسر الوحشية داخل الصقر حتى يصبح قادرًا على التعامل مع البشر».
ويتابع: «تتمثل المرحلة الثانية فى تدريب الصقر على اسم أو صفارة كرمز يعرف به أنه حان موعد الطعام الذى يأكله على ذراع مربيه، أما الثالثة فتعرف باسم (الملواح)، ويقصد بها تدريب الصقر على صيد فريسة وهمية يقوم المربى بصنعها من فروة الأرانب، لتكون على هيئة الزواحف تمامًا، ويتدرب الصقر على صيدها، فيما تعتمد المرحلة الأخيرة على التدريب على الصيد الحقيقى الذى يكون داخل صحراء تعيش فيها أرانب برية. واختتم: «صيد الصقور يضر بالحياة البرية، ونحن نحاول دومًا أن نوطد علاقاتنا مع الصيادين حتى نستطيع تسلم أكبر عدد من الطيور الجريحة منهم، لندربها على الصيد من جديد ونطلقها فى السماء».

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