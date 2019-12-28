"دخول الحمام والسجائر".. جامعة المنوفية تضع ضوابط امتحان نصف العام

أصدرت جامعة المنوفية عدة بنود وضوابط من شأنها تنظيم الامتحانات، وذلك في إطار استعداد الجامعة لامتحانات نصف العام الدارسي.



وأكد القائمون على الجامعة أن أي إخلال بتلك الضوابط والتعليمات من قبل الطلاب سيعرّض صاحبها لتطبيق نص مادة الغش ١٢٥و١٢٦، حيث سيكون عرضة لإلغاء الامتحان في مادة الضبط وباقي مواد الفصل الدراسي، إضافة لتحويل الطالب لمجلس تأدييب.



ونصّت الضوابط على أنه لم يسمح بدخول لجان الامتحان بالتليفونات المحمولة وسماعات الأذن أو أي وسيلة غش، كما أنه لن يسمح بدخول الطلاب اللجان بعد مرور ١٥ دقيقة بعد الوقت المحدد إلا بمعرفة الدكتور عميد الكلية، فضلًا عن عدم الدخول إلا بإثبات الشخصية للطالب سواء عن طريق كارنية الكلية أو البطاقة الشخصية.



كما أن الطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب دخول دورات المياه أكثر من مرة أثناء سير الامتحانات، عليهم تقديم تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية بتفاصيل الحالة ويقدم للدكتور عميد الكلية، كما أنه لم يسمح بدخول الطلاب حاملين آلات حادة، والامتناع عن التدخين، ومحادثة الآخرين أثناء أداء الامتحانات وعدم الإخلال بنظام الامتحانات كإحداث شغب أو التحدث بطرق غير لائقة للقايمين على عمليات المراقبة.