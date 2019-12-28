زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جزيرة فى المحيط الهندى

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، جزيرة الأمير إدوارد في المحيط الهندي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 265 كيلومترًا إلى الشمال من شمال غربى جزيرة ماريون.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.