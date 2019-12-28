افتتاح 8 مشروعات صرف صحى خلال عام بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم افتتاح 8 مشروعات للصرف الصحي خلال العام المنقضي، حيث تم افتتاح المرحلة الأخيرة بمحطة صرف صحي البستان بتكلفة قدرها ٣١ مليون جنيه، وافتتاح المرحلة الأخيرة بالمحطة الفرعية لصرف صحى كفر المنازلة بتكلفة 8 ملايين جنيه، وافتتاح محطة صرف صحى أولاد حمام بقرية عزب النهضة بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، وافتتاح محطة صرف صحى كفر الشناوى بفارسكور بتكلفة ٢٢ مليون جنيه.



كما تم افتتاح محطة صرف صحى عزب النهضة بتكلفة ٣٠ مليون جنيه، وافتتاح مشروع صرف صحي كفر تقى بتكلفة ١٢ مليون جنيه، وافتتاح محطتى صرف صحي العطوى والغوابين بتكلفة إجمالية ٤١ مليون جنيه.