مستثمرو أكتوبر: الدولة أعادت الثقة لرجال الأعمال

قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، والأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه تم عقد لقاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضي، لمناقشة مبادرة دعم الصناعة المصرية وكيفية الاستفادة منها.



وأضاف "خميس" خلال تصريحات له، أنه تم مناقشة إمكانية تسوية القروض القائمة لتتساوى مع المبادرة، بالإضافة إلى طرح رؤية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين حول بعض الاشتراطات التي تضمنتها المبادرة، مثل ضم المصانع الكبيرة التي تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويا حتى تتمكن من الاستفادة منها.



وأشار رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعادت الثقة والأمل لدى الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال من خلال إقرار عدة مبادرات لتحفيز ودعم الصناعة.