تحويلات مرورية لإجراء أعمال إنشاء كوبري بالأميرية

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية بمنطقة الأميرية.



ويأتى ذلك بمناسبة القيام بأعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بدائرة قسم مرور الأميرية، لمدة ثلاثة أشهر على أن تكون الأعمال (ليلًا ونهارًا).



وأعلنت الإدارة بعض التحويلات المرورية والتي جاءت على النحو الآتي:

سيتم استقطاع 2 حارة مرورية بكل اتجاه بشارع الحرية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات لنقل حركة المرور الطولى بشارع الحرية مرورًا أعلى شارع عمر المختار، مع الاستبقاء على 2 حارة مرورية بكل إتجاه بعرض لا يقل عن 7 متر لخدمة حركة المرور الطولى بشارع الحرية.