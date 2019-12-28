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حوادث

تغييرات مرورية في عدد من شوارع مصر الجديدة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:54 م
مرورية
مرورية
عمرو المزيدي
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عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع "الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب" بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عدد من التغييرات على النحو الآتي:

القادم من مناطق الكوربة ويرغب فى الوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك نفق الثورة وإستكمال السير بمحور الثورة (نظام الإتجاه الواحد بداية من تقاطعه من شارع المرغنى وحتى تقاطعه من شارع حسين كمال) فيسارًا شارع حسين كمال وإمتداد شارع أبوبكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.

القادم من طريق القاهرة السويس ويرغب فى الوصول لمناطق الكوربة يسلك يمينًا شارع حسين كمال فإمتداده شارع أبوبكر الصديق فيسارًا إمتداد شارع الميرغنى فكوبرى السبع عمارات فشارع الميرغنى فمسطح كوبرى الميرغنى فيمنيًا شارع الثورة فنفق الثورة وإستكمال خط السير.

القادم من شارع حسين كمال ويرغب بالوصول لمناطق عمر بن الخطاب وشارع الثورة يسلك يسارًا شارع الحرية فيسارًا شارع عمر بن الخطاب فيسارًا شارع الثورة.

القادم من شارع الحرية ويرغب بالوصول لمناطق مصر الجديدة يسارًا شارع عمر بن الخطاب فيسارًا شارع المفتشين فيسارًا شارع حسين كمال فإمتداده شارع أبو بكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.

القادم من شارع عمر بن الخطاب ويرغب بالوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك يسارًا شارع الثورة فيسارًا شارع حسين كمال فإمتداد شارع أبو بكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.

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