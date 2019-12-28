بنسبة 65%.. الترامادول «كيف المدمنين» الأول في مصر

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن عقار الترامادول يحتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات تعاطيا وفقا للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 65.5% فى حين يأتي تعاطي مخدر الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 59.55%.



وأضاف عثمان فى تصريحات صحفية، أن الهيروين يحتل المرتبة الثالثة بنسبة 23.5%، إلى جانب ظهور الأنواع الجديدة مثل الأستروكس والفودو بنسبة 9.6%، لافتا أن 35% من مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه فى المرتبة الأولى بنسبة 24.5% مما أسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة ويليه الأم بنسبة 13.8% مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفترة إلى أن سن التعاطي كان فى سن مبكرة حيث أن نسبة 5.6% بدأوا من سن أقل من 15 سنة، بينما بلغت النسبة الأكبر من المتصلين فى الفئة العمرية من 21 إلى 30 بنسبة 37.3%.