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عالم

ميليشيات الوفاق تغلق طريقًا رئيسيًا بطرابلس خوفًا من تقدم الجيش الوطنى

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:43 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أغلق مسلحون تابعون لميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، طريق "الهضبة طول" في العاصمة طرابلس، في ظل استمرار تقدم قوات الجيش الوطني نحو العاصمة لطرد الجماعات المسلحة.

وأوضحت قناة "ليبيا الحدث" مساء اليوم أن الميليشيات أغلقت الطريق بساتر ترابي ما قبل عمارات صلاح الدين وتقاطع الإشارة الضوئية المقابل للعمارات.

وأكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، في وقت سابق اليوم، إنه سيدعو جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ؛ لبحث التهديدات التي تمثلها تركيا عبر تدخلها في ليبيا، خاصة بعد طلب حكومة فائز السراج الدعم العسكري من رجب طيب أردوغان.

وأكد الثني أن الحكومة الليبية المؤقتة تبارك تقدمات الجيش في طرابلس، داعية سكانها للتحرك ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي وتطهير العاصمة من الميليشيات المسلحة.

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