هولندا تغير اسمها

تتأهب هولندا لإسقاط اسمها الذي لطالما عرفت به على الأقل بين العرب وفي الصحافة العربية اعتبارا من شهر يناير.



ورغم أن كثيرين يعرفون الدولة الأوروبية الواقعة شمال غربي القارة العجوز بـ"هولندا"، فإن الاسم الرسمي لها هو "الأراضي المنخفضة" أو "Netherlands"، وهو الاسم الذي يفضله الهولنديون.



وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الدولة الأوروبية ستسقط الاسم "هولندا" رسميًا اعتبارًا من شهر يناير، من جميع المنشورات والمواد التسويقية، وداخل المؤسسات الحكومية والجامعات والسفارات، وغيرها من أوراق رسمية، على أن يشار إلى البلاد باسمها الرسمي فقط، وهو "Netherlands".



وخصصت الدولة مبلغ 320 ألف دولار لحملة تحديث صورة البلد على المستوى العالمي، وتشمل الحملة استهداف السياح الذين يزورون البلد كل عام، حيث سيتم الكشف عن شعار لزهرة زنبق "توليب" برتقالية، وهي الزهرة الوطنية لهولندا، مع الحرفين الأولين من المقطعين اللذين يتكون منهما اسم الدولة الرسمي "إن إل NL" أي الأراضي المنخفضة.