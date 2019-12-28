الجيش الليبي يدمر مخزن ذخيرة لميليشيات غربي طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم السبت، تدمير مخزن للذخيرة في غارتين على ميليشيات مسلحة في مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس.



وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أنه تم تدمير مخزن ذخيرة في أبوغلاشة بالزاوية إثر غارتين على مقر "ميليشيا محمد كشلاف الملقب بالقصب".



وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال - في وقت سابق - إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتا إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس.



وأضاف: "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس".