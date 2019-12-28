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تكنولوجيا

الهواتف الذكية تؤثر سلبا على الصحة العقلية والنفسية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت دراسة أجرتها هيئة "سي إم آر" المختصة في بحوث واستشارات التقنية، حيث أكدت أن ما يزيد عن 50% من الهنود يقولون إن إدمانهم للهواتف الذكية صار سيئًا جدًا لدرجة لا يستطيعون فقدانها، إلا أن ثورة التقينة هذه وعلى الرغم من أهميتها، لا تخلو من الأضرار، لاسيما على مستوى الصحة العقلية والنفسية.
وأكدت الدراسة أن 73% ممن جرى استجوابهم، أكدوا أن الهواتف الذكية أثرت على صحتهم العقلية والنفسية، فيما أكد واحد من بين كل 4 أنه عانى اضطرابات صحية في الجسم بسبب استخدام الهاتف.

وتتراوح المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام الهاتف الذكي بين الإصابة بتراجع البصر والصداع والأرق.

كما أوردت الدراسة أن الهاتف الذكي هو آخر ما يطلع عليه 80% من المستجوبين قبل أن يخلدوا إلى النوم.

إلى ذلك أكد 74% من المستجوبين أنهم أول ما يقومون به صباحا بعد الاستيقاظ هو الاطلاع على الهاتف الذكي.

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