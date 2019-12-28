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تعرف على تأثير تغيير القوانين على المهاجرين في بريطانيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:30 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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تعتزم بريطانيا تقديم قوانين جديدة للهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، متعهدة بأن يشمل النظام الجديد كل المتقدمين من حول العالم دون أولوية للأوروبيين، ويعتمد النظام الجديد مبدأ النقاط ويستهدف استقطاب العمال المهرة.

وقال الدكتور عمار بجبوج أستاذ القانون بجامعة كينجز كولدج، إن هذه القوانين محاولة لملء الثغرة التي سيشكلها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بريطانيا قد تعاني من هجرة معاكسة من الأوروبيين تجاه بلدانهم، وبالتالي هجرة كثير من المهرة والخبراء الذين يعملون في كافة القطاعات في بريطانيا.

وأوضح أن القانون الجديد يسعى لاستقطاب والإبقاء على المهاجرين الأوروبيين وغير الأوروبيين، من المهرة، حيث ينص على أن كل من درس في بريطانيا وتخرج من جامعة في بريطانيا، وحصل على عقد عمل، يمنح حق الإقامة لمدة سنتين أو 3 سنوات.

ولفت إلى أن بريطانيا فتحت طلبات للأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا للبقاء 3 سنوات إضافية، موضحًا أنه لا يوجد تمييز عنصري بين المهاجرين، وإنما تمييز مهاري، بغض النظر من أين جاء الشخص سواء آسيويين أو عرب.

وأردف: "بريطانيا تحاول استقطاب أصحاب الشهادات، والأوروبيون الموجودون بالفعل بعضهم سوف يعود إلى بلدانهم، وبعضهم قاموا بتقديم طلبات، تم الموافقة على بعضهم والآخرين ينتظرون".

أما المهاجرون غير الشرعيين، فيصل عددهم إلى عشرات الآلاف لا يدفعون ضريبة، وهؤلاء ستعمل بريطانيا على تقنين أوضاع بعضهم، أو طردهم.

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