شيخ الأزهر: مرتكبو حادثي الصومال ونيجيريا وحوش مفترسة

أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر عن حزنه العميق جرَّاء الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها ما يزيد على ٩٠ مسلمًا في الصومال و11 مسيحيًّا في نيجيريا.



وقال فضيلة الإمام الأكبر في تغريدة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "انفطرت قلوبنا ألمًا، يومٌ دموي في تاريخ الإنسانية يشهد على جبن هذه الجماعات الإرهابية وخستها، هؤلاء ليسوا ببشر بل وحوش مفترسة، أدعو الله أن يجنب عالمنا شرورهم وأن يكفي الأبرياء سوء مكايدهم".



يُذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي قتل 11 مسيحيًا في نيجيريا، أول أمس الخميس، كما نشر التنظيم لقطات مصورة على حسابه على موقع تلجرام صبيحة احتفال عيد الميلاد، وشهدت العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، تفجيرًا إرهابيًا بواسطة شاحنة مفخخة، راح ضحيتها ما يزيد على ٩٠ مسلمًا.