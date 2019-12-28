-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

"نوبانور" تحيي حفلًا نوبيًا بمسرح الضمة.. 9 يناير

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:58 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
يقيم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية، حفلا غنائيا لفرقة "نوبانور" العالمية النوبية، على مسرح الضمة التابع للمركز 9 يناير المقبل.

ويعد الحفل الأول للفرقة في العام الجديد، ويقدم أعضاء الفريق مزيجا من الموسيقى والرقص والأغاني التراثية النوبية القديمة بلغتيها الأصليتين "الفاديكي " و"الكنزي "، ومنها "آياباسا" و"ياناس"، إضافة إلى أغاني ألبومهم العالمي الأول"دامنيشن"مصحوبا برقصات نوبية فريدة، كان يؤديها أهل النوبة قديما على دقات الدفوف المصنوعة من جلد الماعز.

تعد فرقة "نوبانور"أحد أهم فرق مركز "المصطبة "للموسيقى الشعبية، حيث قدمت على مدار مشوارها الفني الطويل عروضًا محلية بمختلف محافظات مصر بقيادة مؤسسها الفنان النوبي أسامة بكري، كما قامت بالعديد من الجولات الفنية في بريطانيا والدنمارك، وتسعى الفرقة منذ تكوينها للحفاظ على التراث النوبي من خلال ورش عمل تقيمها بشكل دائم للجيل الجديد من النوبيين لتعريفهم بفنهم الأصيل وجذورهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. المشروبات الغازية تؤدى للضعف الجنسى

منذ حوالي 22 ساعة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

منذ أقل من ساعتين

تأييد حبس جوهرة سنة بتهمة التحريض على الفسق

الصور

image description

أكبر صورة لتوت عنخ آمون مرسومة بالقهوة فى المتحف الكبير

image description

صور تامر حسني ورامي جمال في حفل "المنارة" بالتجمع

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

نجم الأهلي يغيب عن مباراة بلاتينيوم بسبب الإصابة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدار 3 أيام

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

دراسة تحذر من علامات الاكتئاب المبكرة للأطفال

اضطرابات النوم تسبب الصداع النصفى

الرئيس نيوز

عمرو قورة: الأموال التي وجِّهت للإعلام الخاص كان الأولى توجيهها لماسبيرو (2-2)

جولة في عقل وزير الدولة لشئون الإعلام.. استراتيجية أسامة هيكل

السيسى يناقش مع الحكومة تطورات الأوضاع في ليبيا و"سد النهضة"

"الوفد" يعلن مشاركته في اجتماع الأحزاب

منوعات

هولندا تغير اسمها

دراسة تكشف آلية عمل الدماغ لدعم وجهة نظر معينة

على عكس قواعد الطبيعة.. رجل ظل تحت الثلوج 5 ساعات وخرج حيا

دراسة: القهوة تقلل من فرص الإصابة بألزهايمر

كشكول

بالصور.. وفد ياباني يزور المدرسة اليابانية بالشيخ زايد

"الكردي" يكرم رئيس جامعة مطروح

أزهرى يفوز بالمركز الثاني بـ"قمة تكنولوجيا التعليم"

40 طبيبًا يشاركون في اليوم العلمي لقسم الغدد الصماء بمستشفى الزهراء

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

ابن رشد تطرح "البحث عن زُريزرا" لــ أشرف شعبان

سر الصداقة التي جمعت "باول كراوس" بالأسطى أحمد النجار

تلقى طلبات المشاركة بمهرجان جامعة بنى سويف المسرحى

"الرقص مع الحياة".. أحدث إصدارات المركز القومى للمسرح

صفحتنا ع الفيس بوك