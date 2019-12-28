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مصر

البابا تواضروس يستقبل سفير الإمارات بالقاهرة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:56 م
تواضروس
تواضروس
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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات في مصر على رأس وفد دبلوماسي إماراتي؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، في تصريح السبت، إن قداسة البابا تواضروس الثاني قدم الشكر للسفير الإماراتي بالقاهرة والوفد المرافق له، متمنيًا لهم دوام التوفيق في مهام عملهم.

كان البابا تواضروس الثاني استقبل، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري في الإسكندرية والوفد المرافق له الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ظهر اليوم.

قدم عبد الغفار، الدعوة للبابا لزيارة الأكاديمية في الإسكندرية لمزيد من التعرف على أقسامها والخدمات التي تقدمها للمجتمع، فيما شكرهم قداسة البابا على التهنئة وتمنى لهم عامًا سعيدًا.

كما استقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي في العباسية اليوم، القس چون إدوارد، المسؤول عن خدمة كنيستنا بدولة إندونيسيا والسيدة جريس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القبطية الأرثوذكسية بإندونيسيا، اللذين أوصلا لقداسته تهاني أبناء الكنيسة هناك.

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