تاريخ استقلال جنوب السودان عن الشمال

استقل جنوب السودان عن الشمال في 9 يوليو 2011، نتيجة لاتفاق عام 2005 الذي أنهى أطول حرب أهلية في إفريقيا، وتتكون من 10 ولايات، وهي واحدة من أكثر الدول التي تشهد تنوعًا ثقافيًا وعرقيًا في إفريقيا.

تلك الأرض هي موطن لأكثر من 60 جماعة عرقية رئيسية مختلفة، ويعتنق أغلبية سكانها الأديان التقليدية، لكن الاستقلال لم يؤد إلى إنهاء الصراع في جنوب السودان؛ حيث اندلعت حرب أهلية في عام 2013 عندما اختلف الرئيس مع نائبه آنذاك، وأدى الصراع إلى نزوح حوالي 4 ملايين شخص. وفي أغسطس 2018، وُقعت اتفاقية لتقاسم السلطة بين الأطراف المتناحرة، في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية البالغ مدتها خمس سنوات.

ويقول المعلقون، إن سلفا كير مايارديت أصبح رئيسًا لجنوب السودان - عندما كانت لا تزال جزءًا من السودان - ورئيسًا للحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLM) في عام 2005، وهو خليفة قائد المتمردين طويل الأمد جون قرنق، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وانتُخب كير رئيسًا في انتخابات متعددة الأحزاب في الجنوب في أبريل 2010. وفي يوليو 2011، عندما أصبح جنوب السودان مستقلا، أصبح رئيسًا للدولة الجديدة.

ولكن بعد عامين فقط، غمر البلاد حرب أهلية حين أقال كير حكومته بالكامل واتهم نائبه رياك مشار بالتحريض على انقلاب فاشل. ولكن في أغسطس 2018، بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية، وقع كير اتفاقية لتقاسم السلطة مع زعيم المتمردين مشار وجماعات معارضة أخرى في محاولة لإنهاء الصراع الوحشي.

جنوب السودان الحديث

أصبح جنوب السودان دولة عضو في الأمم المتحدة في يوليو 2011، ولتلك البلد الحديثة آمال عظيمة لمستقبل مشرق. ومع ذلك، بعد سنوات من الحرب الأهلية ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص، لم يكن جنوب السودان ينعم بالسلام أكثر مما كان عليه في عام 2018 عندما تم التوقيع على اتفاقية تقاسم السلطة. وحاولت الأمم المتحدة فرض موعد نهائي للسلام. وبحسب التقرير الأخير في فبراير 2020، شكّل السلام عملية موازنة دقيقة للغاية لتقاسم السلطة.

المشاكل بإيجاز

وبحسب المعلقين في المنطقة، فإن عدد الولايات التي تنتمي إلى جنوب السودان تشكل قضية خلاف لأن الحدود ستحدد انقسامات السلطة في البلاد. فعندما استقل عن السودان في عام 2011، كان لدى جنوب السودان 10 ولايات، كما هو منصوص عليه في دستوره، ولكن كير زاد عددها في عام 2015 لتصبح 28، وفي وقت لاحق لتصبح 32.

من بين ثلاث مناطق مقترحة، يُعتقد أن أكثر المناطق إثارة للجدل هي روينق الشمالية الغنية بالنفط؛ حيث يقدم النفط جميع عائدات الحكومة تقريبًا في جنوب السودان، مما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم اعتمادًا على النفط. وكانت روينق واحدة من أكثر المناطق التي شهدت قتالًا عنيفًا في الحرب الأهلية ويطالب بها قبيلة الدينكا، التي ينتمي إليها كير، وقبيلة النوير، التي ينتمي إليها مشار. ويُعتقد أيضًا أن النفط هو سبب النزاع الأكثر ترجيحًا، ولكن هذه الحقيقة لا تساعد هذا البلد المنكوب بالفقر؛ حيث يبلغ متوسط الأعمار المتوقعة بها 56 عامًا.

وأبلغ جنوب السودان عن حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن المفارقات أن الحالة تعود لمسؤولة في الأمم المتحدة، كانت حكومة السلطة المنقسمة سريعة الاستجابة وتمكنت من السيطرة على تفشي الفيروس بالتباعد الاجتماعي، إلى جانب حظر التجول الصارم، والتأكد من عدم اختلاط الناس وبهذا أخرت انتشار الفيروس.

قبل الجائحة، كان جنوب السودان وجهة شعبية للطائرات التي تحمل رجال الأعمال وكذلك السلع، كما نظرت إليها أعين الشركات التجارية التي تطمح إلى استغلال الفرص التجارية الواعدة في الدولة الجديدة. وبينما لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث نتيجة تفشي فيروس كورونا، إلا أن ما هو صحيح هو أن حاجة جنوب السودان للتجارة تتخطى حاجة الأسواق الناشئة الأخرى.

من الأفضل أن يُبقي المستثمرين أعينهم على إفريقيا حيث تتحسن البنية التحتية ويستمر الاستثمار، ويقول المعلقون إن هذا السوق يمكنه التنافس بسهولة مع الأسواق الأخرى، وربما يتفوق على المنافسين بحلول نهاية عام 2022.