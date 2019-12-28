تأييد حبس جوهرة سنة بتهمة التحريض على الفسق

أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.



وكان عاصم قنديل المحامى ودفاع "جوهرة" قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.



وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.