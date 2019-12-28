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تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن نظام ذكاء اصطناعي جديد أكثر تطورا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:47 م
سامسونج
سامسونج
وكالات
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تقوم شركة سامسونج الكورية الجنوبية على تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد قد يصبح أفضل صديق لك.

يأتي المشروع، الذي يطلق عليه Neon، من Samsung STAR Labs، أو مختبرات سامسونج للتكنولوجيا والبحث المتقدم، وهي مختبرات تجريبية تابعة لشركة صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، يرأسها براناف ميستري.

وأصبح المشروع موجودا على الإنترنت الآن عبر حساب على "تويتر" و"أنستجرام" و"فيسبوك"، بالإضافة إلى موقع خاص به NEON.life، لكن الحسابات لا تعرض كثيرا من المعلومات، وذلك بغض النظر عن وجود عدد من الصور ومقاطع الفيديو.

ويعمل قسم الأبحاث في سامسونج على الذكاء الاصطناعي، مع صفحة ويب تسلط الضوء على عمل الشركة المخصص لتأمين أحدث تقنيات وأنظمة ومنصات الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنسان مع القدرة على التحدث والتعرف والتفكير، وذلك في سبيل توفير تجارب جديدة ذات قيمة للعملاء معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وبالرغم من كون المعلومات شحيحة حول Neon، فإنه قد يشكل تطورا طبيعيا لمساعد سامسونج الصوتي الذكي بيكسبي Bixby، حيث يعد مساعدو الذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا من البنية التحتية المحتملة لنظام التشغيل وواجهة المستخدم في عالم الجيل الخامس 5G، أو قد يكون Neon منتجا مفاهيميا يظهر عمق أبحاث الذكاء الاصطناعي من سامسونج.

كما تعمل سامسونج بالفعل على الجيل التالي من المساعد الصوتي الذكي الذي يتجاوز الهاتف الذكي للتكامل مع الكائنات والأنظمة الذكية، بحيث يستفيد هذا المشروع من سرعة شبكة 5G والحوسبة السحابية لتقديم مجموعة من الخدمات الأكثر تكاملا والأكثر كفاءة بالمقارنة مع ما هو موجود في الوقت الحالي.

يشار إلى أنه عندما تترسخ معدلات البيانات العالية وزمن التأخر المنخفض بسبب الجيل الخامس، فإن المعالجة المحلية على الأجهزة ستصبح أقل أهمية، وسيكون المستخدم محاطا بأجهزة تستند إلى السحابة، التي تقدم كثيرا من الطلبات للخوادم، لكن كثيرا منها سيكون دون شاشة أو دون لوحة مفاتيح، ما يجعل واجهات الصوت تصبح الوسيلة الطبيعية للتعامل مع عالم 5G.

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