"قضاة مصر" يشكر رجال القضاء لجهودهم في انتخابات النادي

وجّه مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الشكر لمجلس القضاء الأعلى وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وللقضاة أعضاء الجمعية العمومية، على دورهم ومجهودهم في خروج انتخابات مجلس النادي بالشكل المشرف.



وقال المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة المستشار رضا محمود السيد، في بيان السبت: إن اجتماع مجلس الإدارة الجديد انتهى من تشكيل هيئة المكتب، كما تم وضع الرؤية اللازمة للإعداد لفعاليات الاحتفالية التى ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضارى التى تمت به.