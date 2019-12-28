-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:11 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
شيماء دهب
طباعة
نظمت مساء أمس الجمعة مسابقة miss elegant Egypt ندوة للتوعية بالتنمر وتخصصت بالحديث عن مرض البهاق، تحت رعاية مكتبة مصر العامة بالدقي.

تحدث بالندوة استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور حسام العناني، وخبير تطوير الذات؛ بهدف التوعية الطبية والدعم النفسي والسلوكي حول مرض البهاق.

وأكد أن مرض البهاق يحتاج إلى جانب نفسي واجتماعي، وأسري للتعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن ذلك المرض، وأسبابه، ونشر فكرة أن البهاق مرض جيني غير معدي، وكيفية الدعم النفسي لمن يعاني من التنمر ومساعدته للتعامل معه بشكل صحيح.

وأنهى الندوة عارض الأزياء الشهير محمود حسن، مصاب المرض، ليتحدث عن تقبله للبهاق، وكيفية تعامله معه ليصبح ناجحًا بشكل كبير.

وأكد محمود نجاح مؤسسة مسابقة ملكات الأناقة، أن تلك الندوة ليست الأخيرة من نوعها، حيث ستقام خلال أيام ندوات وأنشطة أخرى مقبلة تحت مسمى التنمر من تنظيم مسابقة ملكة الأناقة.



"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق
"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق
"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق
"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق
"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق
"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق
"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق
"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق
"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق
"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

منذ حوالي 5 ساعات

شطب دعوى ضم أموال 69 متهمًا بتمويل الإخوان لخزانة الدولة

منذ حوالي 3 ساعات

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

منذ حوالي 20 ساعة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

الصور

image description

أكبر صورة لتوت عنخ آمون مرسومة بالقهوة فى المتحف الكبير

image description

صور تامر حسني ورامي جمال في حفل "المنارة" بالتجمع

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدار 3 أيام

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

إحصائية صادمة: 24 حالة طلاق كل ساعة بين المصريين

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

اضطرابات النوم تسبب الصداع النصفى

ممارسة الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجدري المائي يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

الرئيس نيوز

مصر تدين تفجير مقديشو وتنقل تعازيها لأسر الضحايا

"الزراعة": 26 ألف طلب تقنين لأراضي التعمير

موقع "كشكول" يطلق أول منصة للامتحانات الإلكترونية (رابط)

"جينس": مصر سجلت 40 حدثا بالموسوعة

منوعات

«علم الأشباح» تخصص جديد في جامعة هندية

فضول العلماء يكشف السلوك الغريب للنمل

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

"المحمول" يؤثر على صحتك العقلية والنفسية

كشكول

انتظام أعمال الامتحانات فى جامعة أسيوط

انفوجراف.. حصاد "علوم القاهرة" في 2019

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

ابن رشد تطرح "البحث عن زُريزرا" لــ أشرف شعبان

سر الصداقة التي جمعت "باول كراوس" بالأسطى أحمد النجار

تلقى طلبات المشاركة بمهرجان جامعة بنى سويف المسرحى

"الرقص مع الحياة".. أحدث إصدارات المركز القومى للمسرح

صفحتنا ع الفيس بوك