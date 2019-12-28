"ملكة الأناقة".. تنظم ندوة "بصمة" لرفع التوعية بمرض البهاق

نظمت مساء أمس الجمعة مسابقة miss elegant Egypt ندوة للتوعية بالتنمر وتخصصت بالحديث عن مرض البهاق، تحت رعاية مكتبة مصر العامة بالدقي.



تحدث بالندوة استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور حسام العناني، وخبير تطوير الذات؛ بهدف التوعية الطبية والدعم النفسي والسلوكي حول مرض البهاق.



وأكد أن مرض البهاق يحتاج إلى جانب نفسي واجتماعي، وأسري للتعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن ذلك المرض، وأسبابه، ونشر فكرة أن البهاق مرض جيني غير معدي، وكيفية الدعم النفسي لمن يعاني من التنمر ومساعدته للتعامل معه بشكل صحيح.



وأنهى الندوة عارض الأزياء الشهير محمود حسن، مصاب المرض، ليتحدث عن تقبله للبهاق، وكيفية تعامله معه ليصبح ناجحًا بشكل كبير.



وأكد محمود نجاح مؤسسة مسابقة ملكات الأناقة، أن تلك الندوة ليست الأخيرة من نوعها، حيث ستقام خلال أيام ندوات وأنشطة أخرى مقبلة تحت مسمى التنمر من تنظيم مسابقة ملكة الأناقة.







