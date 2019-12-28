-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محطات محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام المساعد (انفوجراف)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:59 م
اغتيال النائب العام
اغتيال النائب العام
شيماء حسين
طباعة
تنشر "الدستور" إنفوجراف عن أهم محطات، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" على رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية؛ وذلك عقب مد أجل الحكم فيها، لتعذر حضور المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، كما أظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. المشروبات الغازية تؤدى للضعف الجنسى

منذ ساعتين و 18 دقيقة

إحصائية صادمة: 24 حالة طلاق كل ساعة بين المصريين

منذ يوم

إيرادات الخميس.. تامر حسنى يتجاوز 2 مليون ومحمد سعد يحقق 206 جنيهات

الصور

image description

أكبر صورة لتوت عنخ آمون مرسومة بالقهوة فى المتحف الكبير

image description

صور تامر حسني ورامي جمال في حفل "المنارة" بالتجمع

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدار 3 أيام

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

إحصائية صادمة: 24 حالة طلاق كل ساعة بين المصريين

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

اضطرابات النوم تسبب الصداع النصفى

ممارسة الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجدري المائي يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

الرئيس نيوز

مصر تدين تفجير مقديشو وتنقل تعازيها لأسر الضحايا

"الزراعة": 26 ألف طلب تقنين لأراضي التعمير

موقع "كشكول" يطلق أول منصة للامتحانات الإلكترونية (رابط)

"جينس": مصر سجلت 40 حدثا بالموسوعة

منوعات

«علم الأشباح» تخصص جديد في جامعة هندية

فضول العلماء يكشف السلوك الغريب للنمل

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

"المحمول" يؤثر على صحتك العقلية والنفسية

كشكول

انتظام أعمال الامتحانات فى جامعة أسيوط

انفوجراف.. حصاد "علوم القاهرة" في 2019

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

ابن رشد تطرح "البحث عن زُريزرا" لــ أشرف شعبان

سر الصداقة التي جمعت "باول كراوس" بالأسطى أحمد النجار

تلقى طلبات المشاركة بمهرجان جامعة بنى سويف المسرحى

"الرقص مع الحياة".. أحدث إصدارات المركز القومى للمسرح

صفحتنا ع الفيس بوك