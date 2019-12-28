مصر تدين تفجير مقديشو.. وتتقدم بتعازيها

أدانت مصر التفجير الذي شهدته نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، عبر سيارة مفخخة، مسفرًا عن عشرات الضحايا والمصابين.



ونقل بيان، صادر عن وزارة الخارجية، تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأُسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة الصومال الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.



ووفق وسائل إعلام محلية، فإن حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة نفذها انتحارى فى جنوب غربى العاصمة الصومالية مقديشو تجاوزت 160 شخصًا أغلبهم من المدنيين وسط توقعات بزيادة الأعداد.



ولم تتبن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" غالبًا ما تشن اعتداءات مماثلة في البلاد، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها للكشف عن ملابسات هذا التفجير.